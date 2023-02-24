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搥死照料30年病夫 79歲婦獲判緩刑

記者王宏舜／台北24日電

79歲陳姓老婦長期照顧疾病纏身丈夫，2018年間疑不堪壓力，拿榔頭猛搥老伴頭部13下致死，士林地方法院依殺人罪判她2年8月徒刑。台灣高等法院開庭時，連法官都感慨「老人照顧老人」的悲哀，昨撤銷原判決，改判她2年徒刑，緩刑5年。陳婦有機會免入獄。

殺人罪要減刑減到「緩刑」幾乎不可能，檢察官起訴時認為陳婦手段殘忍、不顧丈夫強力掙扎，應只依自首減刑；一審則認為她長期照顧多重疾病丈夫，案發前2個月前又苦惱長孫行為問題，心力交瘁，依自首、情堪憫恕減刑後判2年8月。

高院依台大醫院鑑定，陳婦犯案時出現譫妄（急性意識錯亂）現象，符合刑法第19條第2項辨識、控制能力顯著降低，一審沒考慮這一點，認為可減3次刑，撤銷改判。

陳姓老婦是退休老師，照顧洗腎丈夫長達30餘年，2018年10月17日丈夫出院返家，她得知丈夫血管鈣化，未來恐無法再加裝心臟支架，情緒崩潰。當天中午她原在廚房煮午餐，突轉身到客廳拿1把榔頭，朝睡夢中丈夫連續搥打13下，丈夫活活被敲死。

陳婦犯後稍做清洗，打電話請社區保全報警，她自首說因無法再照顧才會動手。案發後她精神、身體欠佳，入住三總北投分院精神科，暴瘦17公斤，體重僅38公斤，無法自理生活。

士院囑託馬偕醫院做精神鑑定，鑑定報告書評估陳婦有適應障礙症，但無影響生活或處理生活事務，也無幻想症狀。

高院開庭時，陳婦多由律師代答。律師表示陳婦案發後沉默不語，也不為自己答辯、多做解釋。法官感嘆發生這種事誰都不願意，年輕人不要把照顧工作都丟給老人家，憾事應可避免。

陳婦女兒泣說，母親盡心盡力照顧家庭，侄子情緒不穩常闖禍，母親失神才犯錯，希望不要抹殺母親對家庭的付出。「不要讓我媽孤零零死在監獄裡」。

陳婦兒子則說母親不會將辛勞跟子女講，他們也沒發現母親壓力過大，「子女不孝」，希望法院從輕量刑，不希望也失去母親。

高院 退休 監獄

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