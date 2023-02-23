新竹棒球場翻版 學甲壘球場成台南大秘寶

台南市環保局復育學甲掩埋場為壘球場，被質疑有危害性。(圖：台南市環保局提供)

時代力量立委陳椒華昨天指控，台南市政府填埋焚化爐底碴興建學甲壘球場，不僅完工多年卻未曾啟用，薄紅土層下還有碎玻璃、碎磁磚等廢棄物，宛如新竹市立棒球場翻版，「可說是台南也有個大秘寶」。

陳椒華昨在立法院指出，台南市環保局耗資400多萬台幣（約13萬美元），整地，打造學甲壘球場，簡直是新竹棒球場的「更惡等級翻版」，表層3公分內廢棄物重金屬高，超過土壤管制標準，這是浪費公帑且有危害性的公共工程弊案。她呼籲政風與檢調單位應介入調查，工程會、環保署也應全面檢視「以底碴作為整地復育或基地填築」的公共工程，還有多少是這種為去化底碴而做的假工程與假建設。

市府環保局說明，從規畫、發包及施工使用材料，完全依照環保署的再利用規定，絕無填埋廢棄物或爐碴，重金屬檢測 也符合標準。

台南市府環保局長許仁澤表示，2017年因地方請託，編列預算 將復育的學甲掩埋場作為簡易練習型壘球場，提供休閒遊憩使用，因場地大小等都有限制，當初設計是因地制宜，非用於正式比賽的球場。

許仁澤說，此工程依圖施工，在既有的垃圾層覆土上使用50公分合法且可再利用於掩埋場的焚化再生粒料及廢玻璃砂，最上層覆5公分的紅磚土或良質土，沒有不法或浪費公帑。

此外，行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案偵辦又簽結。國民黨 台北市議員徐巧芯認為真相未明，昨赴台北地檢署重新告發陳宗彥涉嫌貪瀆，另告發當時南檢承辦檢察官涉嫌縱放。