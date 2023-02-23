我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

新竹棒球場翻版 學甲壘球場成台南大秘寶

台灣新聞組／台南23日電
台南市環保局復育學甲掩埋場為壘球場，被質疑有危害性。(圖：台南市環保局提供)
台南市環保局復育學甲掩埋場為壘球場，被質疑有危害性。(圖：台南市環保局提供)

時代力量立委陳椒華昨天指控，台南市政府填埋焚化爐底碴興建學甲壘球場，不僅完工多年卻未曾啟用，薄紅土層下還有碎玻璃、碎磁磚等廢棄物，宛如新竹市立棒球場翻版，「可說是台南也有個大秘寶」。

陳椒華昨在立法院指出，台南市環保局耗資400多萬台幣（約13萬美元），整地，打造學甲壘球場，簡直是新竹棒球場的「更惡等級翻版」，表層3公分內廢棄物重金屬高，超過土壤管制標準，這是浪費公帑且有危害性的公共工程弊案。她呼籲政風與檢調單位應介入調查，工程會、環保署也應全面檢視「以底碴作為整地復育或基地填築」的公共工程，還有多少是這種為去化底碴而做的假工程與假建設。

市府環保局說明，從規畫、發包及施工使用材料，完全依照環保署的再利用規定，絕無填埋廢棄物或爐碴，重金屬檢測也符合標準。

台南市府環保局長許仁澤表示，2017年因地方請託，編列預算將復育的學甲掩埋場作為簡易練習型壘球場，提供休閒遊憩使用，因場地大小等都有限制，當初設計是因地制宜，非用於正式比賽的球場。

許仁澤說，此工程依圖施工，在既有的垃圾層覆土上使用50公分合法且可再利用於掩埋場的焚化再生粒料及廢玻璃砂，最上層覆5公分的紅磚土或良質土，沒有不法或浪費公帑。

此外，行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案偵辦又簽結。國民黨台北市議員徐巧芯認為真相未明，昨赴台北地檢署重新告發陳宗彥涉嫌貪瀆，另告發當時南檢承辦檢察官涉嫌縱放。

檢測 預算 國民黨

上一則

指連勝文「邊罵AZ邊偷打」 卡神楊蕙如定讞加碼賠

下一則

黑白集／台南酒店老闆 搖身變光電主席

延伸閱讀

新聞評論／惡言加上猜忌 國民黨內爭露驕兵姿態

新聞評論／惡言加上猜忌 國民黨內爭露驕兵姿態
黑白集／賴神折翼 蛋神鄭文燦登場

黑白集／賴神折翼 蛋神鄭文燦登場
前台南縣長蘇煥智：台南腐化來自中央

前台南縣長蘇煥智：台南腐化來自中央
陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展