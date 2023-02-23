未下雨坑洞積水全滿 竹市棒球場變魚缸？

新竹市府22日召開首次棒球場工程體檢會議，發現先前場勘挖掘出廢棄電線、大型磚石的兩處坑洞，竟在近日未下雨情況下積水全滿。(圖：新竹市政府提供)

新竹市府昨舉行第一次棒球場工程體檢會議，召集人、副市長蔡麗清在會前先邀委員至新竹市立棒球場勘，發現外野草皮先前挖出廢電線、大磚石的兩處坑洞，竟在近日未下雨情況下積水全滿，毫無消退跡象，讓現場人員驚呼「球場怎會變魚缸？」對於基本排水功能都喪失感到不可思議。

市府指出，前市府曾於去年5、12月進行3次排水測試，發現球場紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，整個場地恐都要做排水改善工程，如此重大缺失，前市府廣告行銷卻宣稱棒球場「全數已改善完成」，顯然有疑慮，後續仍待體檢會調查、研議處置方式。

新竹市長高虹安表示，各界都非常關心新竹棒球場，市府團隊努力讓如此高額預算 的公共工程改善回復，盡速釐清爭議並且回歸正常運作。

蔡麗清表示，依「新竹市立棒球場體檢會執行作業要項」，專家學者著重體檢工程採購及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及有無符合運動科學及契約對運動場館的要求。