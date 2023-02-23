兩岸恢復旅遊？互等對方誠意

陸方敦促台灣方面，盡快取消人為限制。（本報資料照片）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日再次敦促台灣方面，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。兩岸空中客運直航何時恢復過往常態尚不可知，但前品保協會理事長許晉睿本月上旬曾到訪北京 ，欲了解恢復兩岸旅遊交流的可能性。

旅行公會聯合會理事長許博仁、理事姚大光等人也將於近日率團到北京，與北京旅遊界代表面對面交流。此外，大陸多家大型組團社近日也頻頻向台灣的地接社詢問台灣遊的相關資料。跡象顯示，兩岸旅行業者都迫不及待希望兩岸旅遊能早日回復疫情 前的盛況。

本月初大陸航空運輸協會主動發函台灣，建議優先恢復廣州等大陸16個兩岸直航航點。經過了3個多禮拜時間，陸委會昨日的回應仍是：相關機關正就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備等各方面，蒐整相關資訊，積極進行評估及規畫。

陸委會還表示，對陸客來台觀光 並無限制，反倒是陸方在2019年8月1日片面暫停陸客來台自由行，在今年1月20日中共官方公布試點恢復出境團隊旅遊的通知中，試點開放的名單中亦未包括台灣。

對此，大陸官員直言：「台灣自己不開放赴大陸旅遊團，卻想大陸先邁出一步」、「台灣交通部門希望今年陸客來台能達到百萬，卻連16個航點也不回覆是否開放，豈非癡人說夢？」

朱鳳蓮在昨日例行記者會上回答相關提問時則表示，大陸疫情防控工作進入新階段，包括旅遊在內的經濟和社會生活正在快速全面恢復正常，這是有目共睹的事實。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，違背兩岸同胞願望，不得人心。

大陸官員透露，「大陸要開放16個直航航點前，早已做過調研和政策評估」。意思就是，大陸已經暗示可以恢復赴台旅遊，但台灣也要前進一步。

北京官員堅定地指出，大陸赴台遊的恢復不成問題，但台灣必須先「開放台灣赴大陸旅行團」。這點做到，大陸也才能看到相對的誠意。否則，直航航點擴增後沒有人流，就不能只怪大陸。