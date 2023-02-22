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最長蛋荒 陳吉仲仍粉飾太平 綠繼續失分

記者 彭宣雅
國內蛋荒持續，傳統市場許多攤位白蛋一早就被搶空，只剩價位較高的紅蛋，但也數量不多，而賣場通路雖宣布限購，到下午也只剩空蛋架，同樣一蛋難求。（記者杜建重／攝影）
國內蛋荒持續，傳統市場許多攤位白蛋一早就被搶空，只剩價位較高的紅蛋，但也數量不多，而賣場通路雖宣布限購，到下午也只剩空蛋架，同樣一蛋難求。（記者杜建重／攝影）

雞蛋通膨（eggflation）襲捲全球，國內再度鬧蛋荒，近期不少通路陸續宣布一人限購兩盒雞蛋；除了有餐飲小吃把蛋料理拿掉，麥當勞部分門市日前也暫時無法供應早餐蛋堡、滿福堡。農委會主委陳吉仲聲稱本月底、3月上旬會逐步恢復供需，但這類何時能正常供蛋的言論，從去年初爆發蛋荒以來不斷輪迴，這波史上最長的「蛋蛋危機」，陳吉仲顯然嚴重失職、難辭其咎。

這一年多來，雞蛋批發價已漲到每台斤42.5元的歷史新高點，蛋荒卻還看不到盡頭。難怪鴻海董事長郭台銘昨也忍不住在臉書發文痛批「至今沒找到有效調控」。諷刺的是，陳吉仲任內就開始鬧蛋荒，但雞蛋缺到他都安穩續任，竟還是沒解決。

日前陳吉仲陪同行政院副院長鄭文燦到超市和蛋行視察產銷情況，架上擺滿一盒盒雞蛋「大內宣」，看似市場供應無虞，實情卻是民眾三不五時有錢也買不到蛋。農委會還對外宣稱目前日缺雞蛋45萬顆，但產業界卻推估至少日缺百萬顆。農委會面對蛋荒，僅剩粉飾太平？

學界早就疾呼，蛋雞產業需通盤檢討，從飼養環境、種雞引進、入雛、飼養、營養、生物安全，到產蛋率、疾病防治資訊串接與透明等，整個產業鏈都有很大進步空間。無奈民眾給了農委會那麼長時間，蛋荒竟是持續不斷輪迴。

離譜的是，缺蛋問題恐僅是國內農漁產產銷問題的冰山一角。陳吉仲任內歷經中國大陸先後禁我石斑魚等多項農漁產品，但撒幣補助、聲稱轉移外銷市場的結果，卻是去年我國農產外銷整體衰退7.8%。

像是前年就遭禁的鳳梨釋迦，農委會同樣至今無法穩住產銷，去年鳳梨釋迦每台斤還有30元行情，今年卻雪崩式下跌，年後一度降到每台斤10至12元。

陳吉仲是史上在任最久的農委會主委，各式農漁產品產銷失衡卻也最頻繁輪迴，凸顯過去作法已缺乏實效。陳吉仲若再不重新檢討，拿出有效調控作為，並且從源頭改善產業結構，不僅不適任，也只會讓民進黨政府繼續失分。

雞蛋 釋迦 郭台銘

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