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龔明鑫：今年景氣起起伏伏 「像坐雲霄飛車」

記者巫其倫、陳素玲／台北22日電
國發會主委龔明鑫昨天表示，今年經濟狀況起起伏伏「像在坐雲霄飛車」。台綜院則預測一月經濟成長率為負百分之○點九。圖為北車地下街蕭條景象。（記者許正宏／攝影）
國發會主委龔明鑫昨天表示，今年經濟狀況起起伏伏「像在坐雲霄飛車」。台綜院則預測一月經濟成長率為負百分之○點九。圖為北車地下街蕭條景象。（記者許正宏／攝影）

國發會主委龔明鑫昨天表示，今年經濟狀況起起伏伏，每月預測都有大變化，「像在坐雲霄飛車」，一般看來上半年挑戰較高，待年中庫存去化完成後，景氣可能會轉好一點，但這都只是預測，景氣起伏下，企業仍要面對連串挑戰。

台綜院則分析，國內外政經情勢震盪，高通膨與緊縮性貨幣政策延燒，今年初全球經濟成長仍維持放緩走勢，終端需求疲弱，導致我國經貿動能急遽萎縮，出口與外銷訂單皆呈現負成長。預測今年1月經濟成長率為負0.9%，且更新下修去年第四季經濟成長率為負0.8%，修正去年經濟成長率為2.4%。

而去年下半年起全球景氣逐步走向衰退，國際終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，導致我國整體製造業呈現疲軟不振，台綜院指出，今年一月全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少13.38%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，是連續第四顆藍燈。

台綜院指出，化學材料業、塑橡膠業及鋼鐵業等傳統產業，以及電腦、電子及光學製品業與光學材料及元件業等電子相關產業，一月電力景氣燈號全數落入衰退的藍燈。半導體業則自去年九月用電成長明顯下滑後，近兩個月用電成長再探低檔，電力景氣燈號翻為下行衰退的黃藍燈。由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，半導體業前景陰霾未散，尚未看見曙光。

勤業眾信昨天舉辦「Future Talk高峰會」，ＳＥＭＩ國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸在會中表示，針對庫存去化速度，每個半導體業恢復時間不一，汽車與筆電庫存去化恐需很長時間，不同行業別調整快慢不同，目前市場最樂觀是在第二季庫存去化完畢，但一般多半認為，去化完成時間點在下半年，最悲觀則是明年初。

龔明鑫致詞時提到今年景氣，他說全球各機構普遍在去年底、今年初看壞經濟成長，將全球經濟成長預估降到2%以下，美國、歐洲甚至預估可能負成長，但近期預估又轉好一點，美國可能維持正成長。近期美國勞動市場非常好，使美國升息減緩預期未下降，導致股市又降下來，整體來看今年經濟「像雲霄飛車」，上半年挑戰較高，待年中企業庫存去化完成才會轉好。

他也說，景氣起伏下，企業仍面臨諸多挑戰，解封後觀光業要衝刺，製造業則在存貨去化後，又要開始新布局，尤其是轉型趨勢更重要，例如數位轉型、智慧生產，可望讓企業更有效率。長期來看，企業面臨經營轉型挑戰，如何布局千頭萬緒，挑戰性很高。

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