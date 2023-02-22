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新冠疫苗常態化 擬一年打1至2劑

記者楊雅棠、戴永華／台北22日電
新冠肺炎疫情趨緩，未來新冠疫苗接種將「常態化」。示意圖。（本報資料照片）
新冠肺炎疫情趨緩，未來新冠疫苗接種將「常態化」。示意圖。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情趨緩，未來新冠疫苗接種將「常態化」。指揮中心發言人羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群1年打1劑、高風險族群1年兩劑，本周四將公布接種細節。指揮官王必勝昨則在拜會宜蘭縣政府時說，未來將比照每年流感季施打流感疫苗，原則就是與前1劑間隔6個月即可施打，且有催打措施。

另指揮中心將於3、4月和各地方政府合作「疫苗加1」動員活動，只要3個月內未接種過疫苗或確診，都可接種1劑。羅一鈞說，將採大型接種站、造冊或到宅接種等多種管道，正規畫劑型、品牌。

至於新冠疫情昨新增1萬6911例本土個案，與上周同天相較降為15.9%，已連18天下降。

但流感疫情則不容小覷，上周共出現8例重症，其中4人死亡，死者年齡介於30多歲至80多歲，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗，皆感染Ａ型Ｈ３Ｎ２病毒。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，最年輕死亡個案為南部30多歲男性，本身有糖尿病史，1月下旬出現發燒、咳嗽等症狀，3天後症狀並未改善，且出現發燒和呼吸急促症狀。住院期間雙側肺炎，後續併發抗藥性細菌感染，發病至死亡約3周。

但羅一鈞說，目前流感疫情持平，趨勢是否往上升，需觀察口罩解禁和228連假情況。

流感疫苗 疫情 糖尿病

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