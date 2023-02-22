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普發現金 藍遺憾沒發1萬元 時力反對不排富

台灣新聞組／台北22日電
立法院21日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，國民黨團對於沒有普發現金1萬，表達遺憾。(本報資料照片)
立法院21日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，國民黨團對於沒有普發現金1萬，表達遺憾。(本報資料照片)

立法院昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，連年稅收超徵、實質薪資倒退，但最後執政黨仍堅持僅發現金6000元(台幣，下同，約197美元)而非1萬元，國民黨團感到遺憾，接下來會要求政府盡快將特別預算案送來，國民黨的前提是要有細項使用的清楚說明，且要符合優先補助弱勢。

時代力量黨團總召邱顯智則表示，時力堅決反對普發現金不排富的大撒幣，如果大撒幣有用，當年國民黨就不會垮台，2016年也不會政黨輪替，莫讓特別條例成為政策買票的工具。

民眾黨團總召邱臣遠也批評，民進黨未經朝野討論程序加碼「成年禮」、「補貼就學貸款」，這些都是原本公務預算就應該持續編列的計畫項目，現在卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，明顯是為了應付明年大選的「政策買票」的大撒幣政策。

民進黨立委鍾佳濱說，有別於先前疫情期間的的紓困振興，這次特別條例主要精神是照顧「艱苦人」，行政院主動發放現金，減輕民眾負擔也節省手續。

國民黨立委江啟臣表示，政府六年來超徵稅收高達1兆1448億元，現編列3800億元，只願意用1400億元發放現金，不只是半數不到，更僅占歷年超徵稅收總額的12%，「看不到陳建仁內閣的溫暖，只看到對抗民意的堅韌。」

邱顯智則指出，根據「預算法」，特別預算只有在非常特殊的情況下才能編列，但是這次的特別預算一點都不特別，只是在找名目發錢而已，如果勉強要為這個條例找出正當性，只有將這筆預算用在疫情下特別弱勢的族群。

預算 國民黨 疫情

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