立院大戰2小時 法源三讀通過 最快4月普發6000元

立法院21日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，國民黨團主張普發現金1萬元，立委費鴻泰（右）為取得民進黨團總召柯建銘（左）的支持，拉著他與發現金1萬元的標語合影。(記者葉信菉／攝影)

立法院會昨天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定所需經費上限為3800億元(台幣，下同，約124億6944萬美元)，適用項目包括減輕就學貸 款人之負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業與普發現金等，施行期間自公布日至2025年12月31日止。

行政院長陳建仁表示，這是他上任後第一個三讀通過的法律案；行政院將在明天依特別條例提出特別預算 案送請立法院審議。

蔡英文總統昨晚表示，她昨天立刻簽署，總統府也已公布，希望能夠加快程序，讓照顧大家的各項政策，可以盡快執行。

民進黨 立院黨團總召柯建銘表示，行政院可以趕在明天提出特別預算案，陳揆在3月3日就可到立法院報告備詢，接著將特別預算案交付委員會審查，特別預算案力拚在4月11日的立法院會完成三讀，4月就能普發現金新台幣6000元。

立法院長游錫堃前天召集黨團協商疫後特別條例草案後，立法院會昨天處理保留的4項關鍵條文，經過大約兩個小時的表決大戰，民進黨團挾持人數優勢，最終通過民進黨團提出的修正動議版本。

根據三讀通過條文，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調節產業體質及維持經濟動能，以強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，特制定本條例。

條文明定，強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果的10大項目，包括：挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；減輕居住負擔及提高居住品質；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人之負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業；普發現金等。

本條例所需經費上限為新台幣3800億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受「預算法」規定的限制，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。

行政院副院長鄭文燦表示，行政團隊會持續加緊腳步，著手各項目的相關作業，包括普發現金的電腦作業系統、學貸補貼的銀行作業、交通運輸之整合、撥補勞健保等。