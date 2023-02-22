健保藥價擬大砍 本土藥廠首當其衝 缺藥危機擴大

藥師公會全聯會指出，健保署今年大砍150億元健保藥預算，本土藥廠首當其衝，缺藥困境更難解決；食藥署昨晚緊急回應，僅調降80多億元。圖為藥劑師手工調配病患用藥。(記者許正宏／攝影)

第一線抗生素「Amoxicillin」缺貨已久，最近連後線抗生素Ciprofloxacin注射劑型也缺貨，缺藥危機持續擴大，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，健保 署今年擬大砍150億元(台幣，下同，約4億9076萬美元)健保藥預算 ，本土藥廠首當其衝，在無利可圖的情況下，更不願意生產低價藥品，缺藥窘境恐日益嚴重。

對此，健保署長石崇良表示，經過藥品藥價差調查，今年健保藥價給付預計調降6000多項藥品，總金額81.8億元，非外傳150億元；為避免影響藥廠供藥意願，已擬定3大原則，低於基本價之藥品不調整，再者，調整後藥價低於基本價者，最多調整至基本價；已向食藥署通報並經評估確認短缺之藥品，不予調整。健保收載之指示藥品適用同樣原則。

受疫情 影響，已有兩年未調整藥價，石崇良說，藥品新藥價將於4月1日上路，本周五將先公告藥價調整結果，廠商如覺藥品價格不敷成本，可持成本等資料，申請調高健保支付價格。

黃金舜昨晚回應，藥界均知健保署這次150億砍價目標，且堅決反對，他能了解政府否認150億金額的用意，這是好的開始，相信石崇良的溝通能力，能讓藥品調價取得彼此都能接受的平衡點，藥商底線70億。

「要處理長期缺藥困境，政府應正視健保逐年砍藥價問題。」黃金舜說，健保署今年預計砍150億元健保藥品預算，其中40億元朝西藥商下手，本土藥商將承受重大衝擊，對於藥價差較大或低價藥品恐無生產意願，缺藥問題將更加難解；建議政府與各家藥廠妥善商議，避免因政策衝擊產量，擴大缺藥困境。

石崇良允諾，檢討健保指示用藥價格，如為必要品項，將比照處方藥訂定「地板價」，提高廠商生產意願。對此黃金舜指出，即使健保設置指示用藥「地板價」，但國際藥品原物料浮動，加上藥品包裝費用、運輸等雜費成本恐更高，「地板價」也形同虛設，無法解決長期的缺藥問題。

食藥署缺藥平台最新資料顯示，Ciprofloxacin注射劑型、Moxifloxacin注射劑型等兩款後線抗生素也處於缺藥狀態，如遲遲未改善，恐影響細菌感染患者的治療成效。

黃金舜建議，政府召開緊急會議，召集醫界、藥界，公衛界等討論解決之道，並詳列各科「必不可缺」藥品，列出國防必須藥品囤積備用，以免台灣無藥可用。