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台東高帥男有偏財運 花台幣500元中大樂透3.31億

記者仝澤蓉／台北22日電
台東20多歲高帥陽光男孩花500元中了3.31億。圖為示意圖。(本報資料照片)
台東20多歲高帥陽光男孩花500元中了3.31億。圖為示意圖。(本報資料照片)

不管你信不信，有人天生就是有偏財運！今年1月29日在台東億來發彩券行開出的一注獨得3.31億的大樂透頭獎，台灣彩券總經理謝志宏透露，得獎者是一位20多歲高帥陽光男孩，得獎者告訴他，自己從小就有偏財運，過年期間與家人到台東玩，一時興起想買彩券試試運氣，就由他出面投注，一口氣買了10期10注大樂透 ，結果第二期就中了頭獎。

謝志宏說，頭獎得主百百款，有人高興到忘我，也有人非常冷靜低調，還有位得主當場豪捐1億元。他對這位帥哥印象深刻，因為相當年輕，才20多歲 ，目測約180公分，是位上班族，不但未婚，據對方透露目前也沒有女朋友；從小到大摸彩就常常中獎，之前也中過今彩539的2萬元，因此這一次家人就推派他出來投注 。

台彩董事長薛香川表示，與國外樂透中獎人大肆慶祝，花掉大部分獎金不同，台灣的頭獎得主通常會把獎金中的六成，留在中信銀行做理財規劃。

謝志宏也說，按照慣例他會親自接待頭獎得主，過程中也會有理財規劃師陪同，他發現得主最關心的就是稅務上的問題，然後才是如何進行保本的理財規劃，通常都得花2到4小時來接待這些幸運兒，協助他們好好規劃運用這筆鉅額獎金。

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