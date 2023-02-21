我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

鴻海老臣廖萬城收廠商回扣 入獄還要吐回上千萬佣金

記者林孟潔／台北21日電
鴻海老臣廖萬城。(本報資料照片)
鴻海老臣廖萬城。(本報資料照片)

鴻海前資深副總經理廖萬城向10家供應商索取超過1.62億元回扣，被依共同背信罪判刑2年定讞；民事部分，鴻海提民事訴訟求償，最高法院判廖應賠償77萬3744美元確定。

廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。

一審依違反證交法等罪判廖10年6月徒刑，二審僅認定廖2011年9月擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元部分有罪，改依背信罪判刑1年4月，被最高法院撤銷發回更審。

更一審認為廖萬城為一己之私而逾越核決權限，收取回扣已造成集團採購價差損失，另鴻海集團的大陸子公司並非證券交易法所稱「已依本法發行有價證券公司」，廖萬城也不是鴻海公司於證券交易法上的經理人，不適用特別背信罪，依共同背信罪判廖2年徒刑；最高法院前年駁回上訴而定讞。

民事部分，鴻海認為廖萬城原為資深副總，卻向供應商暗示應透過代理商的總經理吳山林與鴻海集團交易，認為廖與吳共同侵權，提告請求兩人應賠償77萬3744美元。

台灣高等法院民事庭認為，廖在刑案中雖坦承收佣金，但供應商銷售SMT設備產品給鴻海，是因提供較其他廠牌優惠的價格，鴻海並未受損；供應商銷售數量增加，是因需求單位肯定品質及供應商業務人員的努力，且廖於SMT技委會的職務並無法決定或變更產品，僅有推薦權限，廖、吳並未對鴻海造成損害，鴻海依侵權行為及不當得利請求部分無理。

高院指出，廖萬城收取不正利益，違反簽訂的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規定，鴻海請求廖吐回佣金合理，判廖應賠償77萬3744美元，利息從2020年6月19日計算；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

鴻海 證券 高院

上一則

藍營誰戰2024？民調：侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫

下一則

蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

延伸閱讀

藍營誰戰2024？民調：侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫

藍營誰戰2024？民調：侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫
鴻海在內科技製造商盼電動車帶動成長 分析師說有難度

鴻海在內科技製造商盼電動車帶動成長 分析師說有難度
鴻海自製低軌衛星「珍珠號」 今年升空

鴻海自製低軌衛星「珍珠號」 今年升空
MLB／鴻海進軍選秀聯盟 俄亥俄州廠贊助在地球隊

MLB／鴻海進軍選秀聯盟 俄亥俄州廠贊助在地球隊

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半