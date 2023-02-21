鴻海老臣廖萬城收廠商回扣 入獄還要吐回上千萬佣金

鴻海老臣廖萬城。(本報資料照片)

鴻海 前資深副總經理廖萬城向10家供應商索取超過1.62億元回扣，被依共同背信罪判刑2年定讞；民事部分，鴻海提民事訴訟求償，最高法院判廖應賠償77萬3744美元確定。

廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。

一審依違反證交法等罪判廖10年6月徒刑，二審僅認定廖2011年9月擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元部分有罪，改依背信罪判刑1年4月，被最高法院撤銷發回更審。

更一審認為廖萬城為一己之私而逾越核決權限，收取回扣已造成集團採購價差損失，另鴻海集團的大陸子公司並非證券 交易法所稱「已依本法發行有價證券公司」，廖萬城也不是鴻海公司於證券交易法上的經理人，不適用特別背信罪，依共同背信罪判廖2年徒刑；最高法院前年駁回上訴而定讞。

民事部分，鴻海認為廖萬城原為資深副總，卻向供應商暗示應透過代理商的總經理吳山林與鴻海集團交易，認為廖與吳共同侵權，提告請求兩人應賠償77萬3744美元。

台灣高等法院民事庭認為，廖在刑案中雖坦承收佣金，但供應商銷售SMT設備產品給鴻海，是因提供較其他廠牌優惠的價格，鴻海並未受損；供應商銷售數量增加，是因需求單位肯定品質及供應商業務人員的努力，且廖於SMT技委會的職務並無法決定或變更產品，僅有推薦權限，廖、吳並未對鴻海造成損害，鴻海依侵權行為及不當得利請求部分無理。

高院 指出，廖萬城收取不正利益，違反簽訂的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規定，鴻海請求廖吐回佣金合理，判廖應賠償77萬3744美元，利息從2020年6月19日計算；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。