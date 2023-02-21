我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

闖紅燈遭警追 時速破百飆5公里撞橋雙亡

記者戴永華／宜蘭21日電
林姓男子駕車載沈姓男子闖紅燈拒檢，被警方追逐5公里，林竄入橋下甩開警車，卻失控自撞橋墩，車毀人亡。(圖：警方提供)
林姓男子駕車載沈姓男子闖紅燈拒檢，被警方追逐5公里，林竄入橋下甩開警車，卻失控自撞橋墩，車毀人亡。(圖：警方提供)

52歲林姓男子昨天凌晨駕車載44歲沈姓男子，在宜蘭礁溪公園附近闖紅燈左轉，巡邏警車發現鳴笛追捕，林拒檢，以時速破百公里狂飆，逃亡5公里後在頭城大橋旁高速自撞橋墩，兩人均傷重不治。

警車行車紀錄器顯示，林男闖紅燈到事發地點，距離約5.2公里，追捕時間約2分20秒，雙方保持200到300公尺距離；員警關掉警鳴器放棄追車時，距撞車地點約270公尺，關掉警鳴器後約7、8秒發生撞車意外。

礁溪警分局表示，警車追逐時速約80公里，對方車速100公里以上，員警要確認車號進行後續舉發，但對方車速太快，至頭城橋下因路狹小，員警已放棄追逐，應無追車過當。

警方調查，林男昨天凌晨1時許駕白色馬自達在礁溪公園附近闖紅燈違規左轉，巡邏員警見狀打算攔停，林加速往北狂飆逃逸，一路闖3個紅燈，警方亮警示燈及啟動警鳴器在後追捕。

雙方一路追到頭城大橋橋頭，馬自達鑽進大橋旁小路又在橋下左轉，警方放棄追逐，警車減速並關掉警鳴器，正左轉準備要掉頭時，發現馬自達已自撞橋墩，安全氣囊爆開，車頭扭曲變形，上前見車上兩人一動也不動，立即通報救人。

消防局到場，駕駛林男已無呼吸心跳，坐在右前座的沈男頭部撕裂傷、瞳孔放大、意識模糊，緊急送醫均不治；2人都有毒品前科，但車內未發現違禁品。

檢察官昨相驗，沈男顱內出血、身體多處骨折，林男頭部無猛烈衝撞傷，肢體骨折但是應不會致命，擇日解剖釐清死因。

警方表示，林男是裝潢工人，沈男是臨時工，都是頭城鎮人，對當地路況熟悉，家屬初步對死因沒有意見。

毒品 檢察官

上一則

蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

下一則

新聞評論／賴清德大弟子爆醜聞 郭國文提油救火

延伸閱讀

從大地震看假新聞

從大地震看假新聞
搶劫嫌犯遭追捕 撞死路過無辜司機

搶劫嫌犯遭追捕 撞死路過無辜司機
洛城搶劫嫌犯遭警追捕 倉惶逃竄撞死過路司機

洛城搶劫嫌犯遭警追捕 倉惶逃竄撞死過路司機
疫後超速、闖紅燈變多 大華府2021年車禍增逾19%

疫後超速、闖紅燈變多 大華府2021年車禍增逾19%

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半