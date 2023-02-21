闖紅燈遭警追 時速破百飆5公里撞橋雙亡

林姓男子駕車載沈姓男子闖紅燈拒檢，被警方追逐5公里，林竄入橋下甩開警車，卻失控自撞橋墩，車毀人亡。(圖：警方提供)

52歲林姓男子昨天凌晨駕車載44歲沈姓男子，在宜蘭礁溪公園附近闖紅燈左轉，巡邏警車發現鳴笛追捕，林拒檢，以時速破百公里狂飆，逃亡5公里後在頭城大橋旁高速自撞橋墩，兩人均傷重不治。

警車行車紀錄器顯示，林男闖紅燈到事發地點，距離約5.2公里，追捕時間約2分20秒，雙方保持200到300公尺距離；員警關掉警鳴器放棄追車時，距撞車地點約270公尺，關掉警鳴器後約7、8秒發生撞車意外。

礁溪警分局表示，警車追逐時速約80公里，對方車速100公里以上，員警要確認車號進行後續舉發，但對方車速太快，至頭城橋下因路狹小，員警已放棄追逐，應無追車過當。

警方調查，林男昨天凌晨1時許駕白色馬自達在礁溪公園附近闖紅燈違規左轉，巡邏員警見狀打算攔停，林加速往北狂飆逃逸，一路闖3個紅燈，警方亮警示燈及啟動警鳴器在後追捕。

雙方一路追到頭城大橋橋頭，馬自達鑽進大橋旁小路又在橋下左轉，警方放棄追逐，警車減速並關掉警鳴器，正左轉準備要掉頭時，發現馬自達已自撞橋墩，安全氣囊爆開，車頭扭曲變形，上前見車上兩人一動也不動，立即通報救人。

消防局到場，駕駛林男已無呼吸心跳，坐在右前座的沈男頭部撕裂傷、瞳孔放大、意識模糊，緊急送醫均不治；2人都有毒品 前科，但車內未發現違禁品。

檢察官 昨相驗，沈男顱內出血、身體多處骨折，林男頭部無猛烈衝撞傷，肢體骨折但是應不會致命，擇日解剖釐清死因。

警方表示，林男是裝潢工人，沈男是臨時工，都是頭城鎮人，對當地路況熟悉，家屬初步對死因沒有意見。