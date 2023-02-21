喊捍衛家庭制度 銓敘部前部長朱武獻二離獲准

前銓敘部長、宗華教信聯盟的主席朱武獻。(本報資料照片)

銓敘部前部長朱武獻簽離婚協議書後，將房產移轉給妻子杜曼婷，兩人迄今未辦理離婚登記，他指控杜女以協議離婚之名謀取財產，兩人分居超過10年，向法院訴請離婚，最高法院判准兩人離婚確定。

朱武獻現為全國宗教聯合發展基金會董事長，2020年大選時自組「宗華教信聯盟」，欲和民進黨 競爭政黨票，也未再獲續聘國策顧問；同婚釋憲期間，朱曾大力反對，稱同性婚姻破壞傳統家庭制度。

朱武獻提告主張，杜女婚後與他前段婚姻育有的子女相處不睦、家庭失和，兩人2009年簽訂離婚協議書，約定他將位於台北市文山區、新北市新店區的房產、汽車 移轉給杜女，但他移轉財產後，杜女卻拒絕辦理離婚登記。

朱指出，他簽協議書後，和子女在外租屋居住，杜女也更換住家大門鑰匙，導致他無法返家，雙方分居至今超過10年，夫妻關係早已名存實亡，杜女是以協議離婚之名，謀取他的財產，請求法院判准兩人離婚。

杜女反駁，雙方雖然簽離婚協議書，但是因為朱決定離家，她為了避免朱在外接觸各類人物而危及身家財產，才要求將房地登記在自己名下，並反控朱與其他女人過從甚密。

杜女指出，朱武獻簽完協議書後就離家，10多年對她不聞不問，認為雙方婚姻破綻是肇因於朱外遇，建請法院駁回訴訟。

法院根據證人說法，認定兩人因小孩教育 問題、互動關係而談論離婚，遲遲未辦理離婚登記，是因條件談不攏。

一、二審審酌雙方分居超過10年，互不往來，訴訟前僅因更換大門鑰匙、房子施工受損、財產申報等才有聯絡，也沒有積極彌補兩人情感、改善婚姻裂痕的作為，皆判准兩人離婚；最高法院駁回上訴，全案確定。