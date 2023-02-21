妻外遇前中將 夫暴瘦15公斤獲賠15萬

陸軍前中將全子瑞與已婚的律師事務所廖姓女顧問過從甚密，遭廖女前夫求償，台灣高等法院判全與廖婦連帶賠償15萬元台幣確定。(本報資料照片)

曾任陸軍軍官學校校長、陸軍司令部參謀長的退役中將全子瑞，與已婚的律師事務所廖姓女顧問過從甚密，廖女的丈夫不滿侵害他配偶權，要求兩人連帶賠償200萬元(台幣，下同，約6萬5929美元)。台北地方法院認為全與廖婦有親密之舉，判賠15萬元；台灣高等法院駁回上訴確定。

63歲的全子瑞曾任陸軍花防部指揮官、司令部參謀長、教準部指揮官等職。廖姓婦人在知名律師事務所擔任顧問，2017年12月和同事務所的李姓軟體工程師結婚，但婚姻僅維持2年多，2020年2月19日便離婚。

李姓工程師表示，和前妻2013年起相戀，但2019年2月27日前妻和全子瑞有不正當男女關係，沒想到前妻和全依舊交往。李說，妻子為了和他離婚，不惜控他家暴而訴請離婚，他覺得雙方感情基礎已經動搖，決定離婚。李認為造成離婚的導火線就是前妻和全子瑞的婚外情。

李說，他花錢請徵信社調查，而他又不像前妻有法律背景，因此花了45萬元請律師打離婚訴訟，遭背叛讓他夜夜難眠、憤怒並覺得「噁心」，體重驟減15公斤。他認為全子瑞不但曾是中華民國 陸軍中將，還擔任過許多高層職務，而妻子年收入600萬，兩人應連帶賠償200萬元，費用包括律師辦離婚支出的45萬、徵信社蒐證39萬5千元，加上115萬5千元的精神慰撫金。

此外，李因和廖婦交往6年後結婚，在兩人情逝後，李稱前妻對親友散布他是「渣男」、「5年來吃我喝我住我」、「精神不正常」等話語，貶低他的人格，也要求前妻賠償20萬元。

一審時判全子瑞、廖姓前妻連帶賠償15萬元，至於李主張名譽權遭侵害部分則駁回。因雙方對判決都不滿意，皆上訴。

廖婦和全子瑞抗辯他們「從小就認識」，情同手足、感情深厚，這些李本來就知道。廖婦說，沒有必要因為結婚就放棄交友或居住自由。

高院 從影片、照片等資料發現，廖婦在電梯裡「正面依偎」在全的身上，也曾共同出遊、挑金飾、勾著手逛大街，可見兩人關係親密，已經超過社會所能容忍的地步，情節重大，兩人「自幼熟識，感情親密」的說法悖於常情，不足採信。但李主張全和前妻有性行為，因證據不足，此部分求償未准。

高院仍認為李求償金額15萬適當，至於前妻在電子郵件裡寫道「結婚1年離婚要我給你600萬贍養費，他應該是因為這樣說你是渣男」、「說你打人的是警察 ，說你是渣男的是全子瑞」等屬個人意見表達，受言論自由保護，判上訴及附帶上訴均駁回確定。