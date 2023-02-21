北北基桃、中彰投、南高屏 台3生活圈 擬推交通月票

交通月票省多少 製表╱採訪中心

立法院今可望三讀疫後特別條例，其中包括交通部推出「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元(台幣，下同，約6億5825萬美元)預算 ，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈，推動交通月票。行政院會預計本周四拍板，北北基桃月票每月約1200百元；中彰投、南高屏月票則預計在1000元以內，可搭乘捷運 、公車、輕軌、客運及公共自行車等。

立法院會今將表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，可望完成三讀程序，行政院隨即將把3800億元特別預算案送立法院審議，預算涵蓋9大類，包括擴大公共運輸補貼與加速擴大吸引國際觀光 客。

行政院長陳建仁昨受訪表示，疫後特別條例和特別預算就是要特別照顧租屋族、中低薪購屋族、通勤族、學貸族，關於北北基桃、中彰投、南高屏等地區月票會按各地區特性設計方案，讓每個民眾都能得到很好的照顧。

官員表示，交通部預計今天到行政院報告，交通部本周也將與地方政府密集討論，細節仍待行政院會拍板。

交通部目前初步規畫，3大都會生活圈生活環境條件緊密連結，鼓勵規畫通勤通學月票優惠措施，像北北基桃1200元月票，可搭乘生活圈內的公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投、南高屏等兩大生活圈，因公共運具比北部少，擬推出1000元以內月票。

消費者最關心如何使用，交通部說，方案還在討論。交通部長王國材日前表示，方案會因地制宜，不是每個縣市都要推通勤月票，針對通勤少、觀光多的縣市，會納入台灣觀光巴士、台灣好行等運具。

王國材先前表示，針對通勤月票，捷運、公車、公共自行車等區域內公共運具，以直轄市補助一半、非直轄市補助7成5為原則，跨區域台鐵及公路客運以補助9成為原則，鼓勵地方政府納入。

有關「中央促進公共運輸使用方案」總經費285億元。200億元為月票推動、25億元補助觀光公車、60億元吸引國際旅客來台。由於特別條例執行期規畫3年，補助期也暫訂為3年；新北市長侯友宜上周列席行政院會時曾建議，盼由中央全額負擔，不要只補助3年，避免造成地方財務的困境。