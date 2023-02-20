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接見工商團體 蔡英文：淨零轉型是國際競爭力必要條件

記者丘采薇／台北20日電
蔡英文總統20日接見「八大工商團體理事長」。（圖：總統府提供）
蔡英文總統20日接見「八大工商團體理事長」。（圖：總統府提供）

蔡英文總統今天上午接見「八大工商團體理事長」，她表示，政府推動產業及中小企業升級轉型計畫，不只要協助企業穩定經營、留住人力，也提供具體策略及專案貸款來支持產業進步。盼做企業最好的靠山，讓中小企業長久經營發展。

蔡總統致詞時首先表達歡迎之意，並由衷感謝在疫情期間，業界領袖們帶領國內最具代表性的工商團體，扮演企業跟政府之間的溝通橋梁，協助台灣經濟在全球逆勢中持續成長。

蔡總統表示，展望2023年，國內外機構都預測，全球在通膨等挑戰之下，經濟成長將趨緩，企業也將面臨一定的壓力。因此，從去年底國安會議開始，她就請行政團隊要嚴謹因應，讓國內經濟維持穩健發展。

蔡總統說，尤其台灣的中小企業雇用全國八成就業人口，是穩定台灣經濟發展的重要骨幹。現在，行政院跟經濟部已經公布推動產業及中小企業升級轉型計畫，不只要協助企業度過短期難關，來穩定經營、留住人力，也提供轉型升級的具體策略，以及轉型發展專案貸款，支持產業持續進步發展。政府也會輔導企業邁向智慧化和低碳化，並且由專家輔導團提供諮詢、診斷，再加上資金的協助，希望做企業最好的靠山，讓中小企業能夠長久經營發展。

蔡總統表示，除了幫助產業度過變局，也要在研發創新方面不斷精進，才能繼續鞏固台灣在全球供應鏈中的競爭優勢。今年，政府修正公布「產業創新條例」第10條之2，提供前瞻研發跟先進製程設備的投資抵減，希望能鼓勵企業擴大投資，讓半導體產業在台灣繼續深耕，同時帶動中下游供應鏈一起成長茁壯。

蔡總統指出，淨零轉型是產業維持國際競爭力的必要條件。去年國發會已經公布淨零排放轉型路徑，再加上今年氣候變遷因應法的通過，都顯示政府推動淨零碳排的決心。政府會以「先大後小」、「以大帶小」的方式循序漸進，降低中小企業在轉型過程中遇到的衝擊。也會透過補助機制，加速企業投入低碳生產技術，把低碳、零碳的挑戰轉化成為商機，將綠能產業打造成為經濟發展的新動能。

蔡總統說明，中小企業面對法規調整的擔憂，政府非常了解，也會積極和大家一起解決，會輔導中小企業完成碳盤查和減碳的策略規劃，這次特別條例也特別規劃相關的資源，幫助中小企業進一步跟上淨零碳排的行列。蔡總統也再次感謝業界先進的支持，希望繼續一起密切交流，一起為台灣創造更大的繁榮及發展。

今天訪賓一行包括中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、中華民國全國工業總會理事長苗豐強、中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長吳東亮、中華民國中小企業總會理事長李育家、中華民國工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，由行政院副院長鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津、行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫、經濟部部長王美花、勞動部部長許銘春、陸委會主委邱太三等陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵也在座。

中華民國 貸款 投資

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