ChatGPT代筆 衝擊大學考招公平性

聊天機器人ChatGPT引發風潮，如今高中師生擔心，若也被應用在學習歷程檔案，恐衝擊大學升學考招公平性。（記者侯永全／攝影）

聊天機器人ChatGPT 引發熱議和風潮，國內有高中生讓ChatGPT代寫心得與自傳，發現「比自己寫得還完整」，讓不少高中師生憂心，未來恐連大學考招也會受衝擊。攸關升學的高中學習歷程檔案，過去就屢傳有人花錢找人代筆，未來可能會有更多由AI 軟體代寫的情況，大學甄選要如何書面審查維持公平性，是新挑戰。

高中學習歷程檔案是新課綱重頭戲，教育部 要求大學各科系在個人申請階段必採學檔，且占分兩成以上。學檔因此遭批評淪為「軍備競賽」，甚至屢傳有學生花錢找民間業者代筆，挨批對經濟弱勢生不利，出現城鄉落差問題。

ChatGPT上架後，可用來代寫程式、寫小說、分析數據，不僅讓許多人擔心工作不保，也衝擊到攸關公平性的大學考招。

有高中生讓該軟體「寫一篇到法院旁聽的心得」，也有人輸入自己個性、興趣，由軟體寫一篇自傳短文，成果均讓學生驚呼比自己寫還完整。一名高中教務主任說，ChatGPT提供代筆服務後，教育部門應反思製作備審資料的意義，若仍僅注重撰寫心得、自述，卻連最基礎的「真實性」都顧不了，根本是詐欺升學。

台師大圖書資訊學研究所教授曾元顯坦言，在AI軟體影響下，「（審查）確實會有很大負擔」。他說，要辨識是否由AI代寫得倚賴偵測工具，否則教授一口氣要看上百份資料也來不及辨識。

國立興大附中校長陳勇延說，這項新科技確實好用，也無法完全禁止，問題在於如何善用科技。高雄中學校長莊福泰近來也與學生熱烈討論ChatGPT，但他觀察，這套軟體產出的內容缺乏情感，也缺乏真實情境的場景、內容雞肋。他認為，若學生以聊天機器人產製的內容作為基礎範本，再套入自己的架構，「也許不是一件壞事」，學校應教導學生如何善用AI，而不是靠它代筆。

教育部說，學檔資料僅是製作申請入學備審資料的來源之一，大學校系還會與學測、筆試、面試或實作等參採項目來綜合評價，並非唯一；未來也將蒐集各大學因應措施，再提出相關規範。