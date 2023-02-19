我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

22歲運鈔車保全竊200萬台幣 台中落網

記者賴香珊／南投19日電
南投草屯昨天傳出保全員監守自盜，圖為南投縣政府警察局草屯分局。(本報資料照片)
南投草屯昨天傳出保全員監守自盜，圖為南投縣政府警察局草屯分局。(本報資料照片)

南投草屯昨天傳出保全員監守自盜，龍邦保全賴姓保全員隨車戒護運鈔，竟趁同事下車用餐空檔，竊取運鈔車內現金200萬台幣(約6.5萬美元)，得手後逃逸藏往台中，警方獲報後，透過手機定位追緝，賴男已於昨天深夜在台中落網，相關案情偵訊釐清中。

據了解，22歲賴男任職於龍邦保全，昨上午與28歲吳姓保全員2人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，兩人將運鈔車停放在當地青雲街，吳男先下車進入餐廳用餐，由賴男留守車上戒備護鈔。

未料，沒過多久，賴男也進入餐廳，謊稱姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交付給吳男，逕自離去，吳男用餐後返回車上等候，但賴卻遲遲未歸，撥打其電話也無人接聽，發覺情況有異，檢查車內金庫才發現短少200萬元，立刻報警。

草屯警分局據報後，調閱路口監視器，發現賴男離開時，手上還提著一個綠色手提袋，步行往草屯圓環方向離去；經警方調查，賴男有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，透過手機定位發現他人在台中，經追緝，昨天深夜已將他逮捕到案。

警方證實，有關保全公司監守自盜一案，嫌疑人已由該分局查獲，但為何竊取現金、是否有其他共犯等相關案情，目前正在偵訊調查中，釐清後將統一對外說明。

手機 詐欺

上一則

高雄男開賓士「偷24條冬瓜」還車貸 輪胎消氣露馬腳

下一則

松山高中訂餐違規罰舉牌 教育局調查

延伸閱讀

持槍連闖法拉盛2公寓、搶劫2人 19歲西裔嫌落網

持槍連闖法拉盛2公寓、搶劫2人 19歲西裔嫌落網
又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網
專搶蘋果電器 8人集團落網

專搶蘋果電器 8人集團落網
達拉斯動物園小偷落網 揚言出獄再偷

達拉斯動物園小偷落網 揚言出獄再偷

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪