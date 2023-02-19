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松山高中訂餐違規罰舉牌 教育局調查

記者趙宥寧、林佳彣／台北19日電
台北市松山高中學生訂餐違規沒寫外食單，遭爆校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」等標語，引發輿論。(圖：讀者提供)
台北市松山高中學生訂餐違規沒寫外食單，遭爆校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」等標語，引發輿論。(圖：讀者提供)

台北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校要求中午手持「不寫外食單、愛校做到翻」等標語作為處罰，被批是古代「洗門風翻版」。校方喊冤是學生發想的宣導活動，受罰學生反駁主任「扭曲事實」，舉牌示眾是校方提議，雙方說法不同，教育局將介入了解原委。

2月17日午餐時間，5名學生在校門口舉著「不寫外食單，請去自助餐」、「沒寫外食單，先去找校安」、「不寫外食，別來讀松山」等標語，讓路過民眾看傻。有學生認為，此舉荒謬且汙辱同學，宛如回到戒嚴時代或古代洗門風，明顯侵害學生人格權。

校方澄清，此為學生自發性宣導訂購外食申請的活動，非處罰也無強迫，形式、時地、宣導標題與文字都由同學發想，也請教校內師長及校安中心確認環節。未完成填單申請，校方會透過輔導教育同學完備程序，除非連帶或衍生其他不當行為，否則不會懲處，更不是「罰站」、「掛狗牌」、「洗門風」等作法。

一名當事學生說，礙於外食單申請程序繁瑣，沒時間每天都跑一張新的，才違規訂外食，確實犯錯在先。但校方後來提出舉牌繞教學區1至5樓，並要求他們想5個標語，當時自覺繞教學區示眾丟臉，才提出在校門口舉牌，強調至始舉牌示眾都是校方提議，只能妥協，主任為撇清責任、扭曲事實，是最糟糕的身教。

教育局表示，希望學校正向管教學生，若做錯事應教導他不要再犯；教學管教過程，應該顧及學生尊嚴及其身心發展，如此方式並不適合。

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