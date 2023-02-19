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降雨30年最少 南台抗旱 基隆連24年雨水最酸

台灣新聞組／綜合報導
未來一季降雨機率低，經濟部研商後決定，自3月1日起，嘉義、台南地區調整供水。圖為嘉義縣仁義潭水庫浮現多處沙洲。(記者魯永明／攝影)
未來一季降雨機率低，經濟部研商後決定，自3月1日起，嘉義、台南地區調整供水。圖為嘉義縣仁義潭水庫浮現多處沙洲。(記者魯永明／攝影)

台灣缺水又缺電，人民生活大不易。經濟部災害緊急應變小組18日召開工作會報，指出南台灣全年降雨量創30年來最少，從氣象上來說，目前南部水情為30年最旱，而且未來一季降雨機率低，經濟部研商後決定，3月1日起，嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。

相較於南部水情拉警報，北部卻有酸雨的問題。中央氣象局監測，基隆去年酸鹼度pH平均值僅4.7，這也是基隆第24年蟬聯「全台最酸」縣市。

除了水的問題外，台電代理董事長曾文生昨天受訪說，4月電價是否調漲3成，台電將提報國際燃料價格給審議會參考，內容會考慮國家整體經濟狀況及民生需求，經濟部每年有兩次電價調整的審議會，原則上，首次會在3月舉行。

經濟部長王美花昨天親自主持災害緊急應變小組工作會報。經濟部表示，氣候變遷衝擊，降雨型態日益極端，尤其南部地區依賴颱風降雨，根據中央氣象局紀錄，台灣已經1272天沒有颱風登陸，南部地區距離前一場大雨（也就是小於200毫米的降雨）已558天，這紀錄仍在持續。

水利署表示，雖然南部去年全年的降雨量創30年來最少，但調度上，並非30年最差，目前和輪流供水（分區停水）的紅燈，還有一段距離。

台南市長黃偉哲說，早已啟動抗旱措施，相較2021年百年大旱，台南水庫多出3000萬公噸蓄水，同期水庫容量比當年可多撐一個月，今年預計本月底蓄水剩9000萬公噸，應夠用90天，在8月底前供水沒問題。

嘉義至今未見春雨，蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井則重現天日。農委會公告一期作節水措施，補助灌溉區農民休耕，部分非灌區農民則抽取水井水下田耕作。

而向來有「雨都」之稱的基隆，卻也是全台「最酸城市」。根據中央氣象局去年酸雨監測的統計，全台19個測站中，唯獨基隆測站的雨水酸鹼度一片「紅通通」，去年酸鹼度pH平均值僅4.7，不僅是全台唯一達到pH平均值5.0以下「酸雨」標準的測站，也是自1999年起，連續24年蟬聯「全台最酸」的縣市。

氣象局解釋，基隆站因地理位置的特性，屬於港口站，且以境外汙染物來說，也是全台最先被影響到的縣市，種種因素，導致雨水偏酸，不過長期來看，已有在好轉。

基隆市長謝國樑表示，將提報到基北北桃共同治理平台，大家一起共同商議，因為環境問題是大家共有的，共同要面對，希望大家一起來解決。

環保署空保處長蔡孟裕表示，酸雨並非單一性問題，與空汙、溫室氣體排放息息相關，近年透過降低電廠、鍋爐及移動性汙染源排放，全台酸雨狀況已有改善。

根據中央氣象局去年酸雨監測統計，全台19個測站中，唯獨基隆測站最酸，去年酸鹼度p...
根據中央氣象局去年酸雨監測統計，全台19個測站中，唯獨基隆測站最酸，去年酸鹼度pH平均值僅4.7。圖為基隆示意圖。(記者邱瓊玉／攝影)

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