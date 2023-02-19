偷情少校甜心女主播 輔導長喊冤敗訴

陸軍謝姓少校輔導長外遇「莒光園地」甜心主播林姓女少校。(示意圖／ingimage)

陸軍謝姓少校輔導長外遇「莒光園地」甜心主播林姓女少校，兩人曾到清境農場開房間跨年，結果被謝妻當場逮到，國防部 認定謝男違失行為重大，陸軍司令部以謝男一年累計五大過為由，核定謝男撤職、停止任用三年，謝男不服提行政訴訟，台北高等行政法院昨判謝男敗訴。

謝男與林女婚外情在2019年底曝光後，各被記1大過處分。2019年11月23至26日，謝男留守部隊期間，與林女一起睡在男寢室，兩人還互傳訊息稱「早上抱抱你後，轉頭一整個鼻酸」、「我一直偷親你你都無感」、「棉被充滿你的味道，好開心」。

沒想到兩人婚外情雖然曝光，隔年仍持續交往，謝男還直稱林女「老婆」，在車內充滿性暗示的對話也被蒐證，內容為「今天早上表現如何？昨天應該可以了吧？昨天三次」，且兩人在停車場接吻，更被謝妻親眼目睹。

調查認定，謝男與林女共宿男寢室、又在停車場激吻，違失行為重大，分別各記謝男兩大過懲罰，陸軍以謝男一年累計五大過為由，依法核定謝撤職、停止任用三年。謝男主張懲罰事由實屬不當，請求法院撤銷處分。

法院指出，案件於準備程序中，謝男坦承有和林女交往，但謝男被記一大過後，三個月內又再與林女親吻、擁抱，顯然是故意、累犯，均有親暱的對話紀錄、相關影片、錄音可證，確實有損軍隊紀律和榮譽，軍方處分無違誤，判謝男敗訴。