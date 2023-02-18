又爆不雅照 2女兵私密照外流 疑電腦送修遭竊取

近期網路流傳女兵及女士官疑似私密自拍照片跟影片。示意圖。(本報資料照片)

日前台灣陸軍八軍團上尉和中尉男女情侶，在營區拍性愛畫面外傳，遭記兩大過兩小過。在社群 平台上又有陸軍性感照瘋傳，是兩名女兵穿著性感衣著、露點的性感照片，其中一名女兵隸屬於中部軍團；陸軍第十軍團指揮部今證實，該女上兵是在休假期間、居家拍攝未違反規定，疑電腦送修遭人竊取上傳網路，已由幹部陪同報警。

陸軍第十軍團指揮部說明，其中一名女兵為十軍團586旅的上兵，女兵稱，該照片是她休假在自家拍攝，是作為自賞及留念使用，她不排除因電腦送修或遭他人竊取上傳網路群組，昨天早上已由幹部陪同報警，以維個人權益。

陸軍第十軍團指揮部表示，因女兵拍攝時間是休假期間，且在自家，暫無違反軍紀，至於私密照外流部分，已報警進入司法程序，偵查不公開。

陸軍第十軍團強調，將繼續教育 官兵，資訊時代有關隱私 風險管控及資安保密工作，確保個人隱私。

陸軍司令部表示，此事造成同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已指派專業人員全力協助，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

近期通訊軟體瘋傳一名長相可愛正妹以自拍方式，用手揉捏其胸部及撫摸私密處，從影片背景研判疑為住家，但其他多張影片兩位女性士官兵有穿著軍服，軍方收到舉報火速辨識身分及單位，立即約談兩位當事人。

陸軍司令部表示，陸軍對於同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已指派專業人員全力協助；現由心輔人員輔導，並由法制官提供法律諮詢，陪同前往警局提出告訴，務必將惡意散布之人，繩之以法，陸軍也籲請民眾切勿轉傳，以免觸法。