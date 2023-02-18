我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

又爆不雅照 2女兵私密照外流 疑電腦送修遭竊取

記者林佩均、林縉明／台中18日電
近期網路流傳女兵及女士官疑似私密自拍照片跟影片。示意圖。(本報資料照片)
近期網路流傳女兵及女士官疑似私密自拍照片跟影片。示意圖。(本報資料照片)

日前台灣陸軍八軍團上尉和中尉男女情侶，在營區拍性愛畫面外傳，遭記兩大過兩小過。在社群平台上又有陸軍性感照瘋傳，是兩名女兵穿著性感衣著、露點的性感照片，其中一名女兵隸屬於中部軍團；陸軍第十軍團指揮部今證實，該女上兵是在休假期間、居家拍攝未違反規定，疑電腦送修遭人竊取上傳網路，已由幹部陪同報警。

陸軍第十軍團指揮部說明，其中一名女兵為十軍團586旅的上兵，女兵稱，該照片是她休假在自家拍攝，是作為自賞及留念使用，她不排除因電腦送修或遭他人竊取上傳網路群組，昨天早上已由幹部陪同報警，以維個人權益。

陸軍第十軍團指揮部表示，因女兵拍攝時間是休假期間，且在自家，暫無違反軍紀，至於私密照外流部分，已報警進入司法程序，偵查不公開。

陸軍第十軍團強調，將繼續教育官兵，資訊時代有關隱私風險管控及資安保密工作，確保個人隱私。

陸軍司令部表示，此事造成同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已指派專業人員全力協助，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

近期通訊軟體瘋傳一名長相可愛正妹以自拍方式，用手揉捏其胸部及撫摸私密處，從影片背景研判疑為住家，但其他多張影片兩位女性士官兵有穿著軍服，軍方收到舉報火速辨識身分及單位，立即約談兩位當事人。

陸軍司令部表示，陸軍對於同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已指派專業人員全力協助；現由心輔人員輔導，並由法制官提供法律諮詢，陪同前往警局提出告訴，務必將惡意散布之人，繩之以法，陸軍也籲請民眾切勿轉傳，以免觸法。

隱私 社群 教育

上一則

陸男單車環台觸電亡 法官判國賠463萬

下一則

郭台銘侯友宜競合 朱立倫：藍不能分裂

延伸閱讀

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳
兩名替美軍打仗的墨西哥人 終獲美籍

兩名替美軍打仗的墨西哥人 終獲美籍
本土意識強烈退將劉得金 接國安會副秘書長

本土意識強烈退將劉得金 接國安會副秘書長
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷