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台衛福部長薛瑞元：明年健保費朝向不漲

記者沈能元／台北18日電
為減輕民眾負擔，明年將不調漲健保費率，衛福部長薛瑞元表示，全力朝這方向努力。(本報資料照片)
為減輕民眾負擔，明年將不調漲健保費率，衛福部長薛瑞元表示，全力朝這方向努力。(本報資料照片)

健保費漲不漲全民關注，針對是否調漲費率，衛福部長薛瑞元昨表示「希望明年不要漲」，將努力朝不調漲進行規畫，但仍要看今年收支和明年總額決定，也希望連續三年不漲。但專家表示，健保費不漲，看似為民眾省錢，但影響給付不足，民眾若需自費將花更多錢，且醫療支出投資不足，「犧牲的是民眾的健康」。

健保部分負擔新制預計4月上路，第一階段為藥品與急診部分負擔，日前行政院已宣布今年不會調漲健保費率。薛瑞元表示，傾向明年也不調整，也希望連續三年都不調漲健保費，但仍須依照法定程序，參考今年健保收支狀況，以及明年健保會於健保總額議定後，通盤考量。

薛瑞元說，原因是去年收的補充保費比預期多，且行政院已撥補健保基金240億元（台幣，下同，約8億美元），加上立法院將審查「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，其中200億元為健保基金，讓健保安全準備金在明年底仍有機會維持一個月以上。

健保費率自2021年調整至5.17%，已維持3年。前健保局總經理張鴻仁表示，不認為不漲健保費是利多及恩惠，政府不調漲健保費率影響民眾醫療、用藥權益。他解釋，健保讓健康的人幫生病的人付錢，有錢人幫經濟弱勢付錢，引進的醫療價格可以比較便宜，保費不夠，許多藥品和醫療項目無法給付，重症患者必須自費，往後只剩有錢人才有能力接受治療。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫療費用上漲為必然趨勢，但台灣長期不漲健保費率，導致對醫療健康投資不足，對比鄰近日韓及經濟合作暨發展組織國家，台灣包括新生兒死亡率、癌症五年存活率及平均餘命等指標，遠遠落後，健保費不調漲，「犧牲的是民眾的健康」。

洪子仁指出，政府須增加醫療衛生投入，才能促進生醫藥產業發展及國家整體競爭力，全民共享經濟成果提供健保200億元，對總額1年8000多億元的健保來說，實是杯水車薪。

健保 保費 投資

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