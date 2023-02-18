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劉文正在哪 傳買菲小島 有守衛、管家

台灣新聞組／台北18日電
劉文正傳買菲律賓小島居住。(本報資料照片）
劉文正傳買菲律賓小島居住。(本報資料照片）

劉文正15日被前經紀人夏玉順證實已經病逝於拉斯維加斯，但一夜之間案情大逆轉，人在菲律賓的劉文正出面跟二姨證實平安。對此，資深媒體人麥若愚則回憶起多年的獨家消息，透露劉文正退出演藝圈後的神祕定居地。

麥若愚昨現身TVBS「國民大會」節目談起劉文正，表示過去曾在飯局上認識一位馬來西亞的大哥，對方告訴他：「劉文正（住）的地方很多，但他很常去住一個菲律賓私人島嶼。」

麥若愚分析，依劉文正的財力買下島嶼並不難，「劉文正在演藝事業高峰期間，他交到可以講真心話的知己，新馬有一、兩個人。當時馬來西亞這位大哥跟我說這件事，我也半信半疑，他說他去過這個島，劉文正這個島要遊艇才能過去，一般人根本沒辦法去這個島，因為有守衛、警衛、管家。」

對於近日劉文正死訊搞烏龍，麥若愚認為，若劉文正人在美國，一定會有粉絲、狗仔目睹到他本人，因此這位馬來西亞大哥說菲律賓私人島一事就相當合乎邏輯，「因為誰都進去不了」，加上劉文正二姨提到他人在菲律賓，更添增這個消息的可信度。

麥若愚也在「新聞挖挖哇」節目透露，劉文正過去曾引退2年，1986年他再度回台親自澄清所有謠言，打算跳脫歌手身分來籌備培養歌手新人、籌組「飛鷹唱片」。當時劉文正上張小燕節目「周末派」，麥若愚回憶起當天盛況表示，電視台樓下擠滿影迷、媒體、藝人好友等等，他見到劉文正，努力拜託希望能有採訪的機會，劉文正則請麥若愚給電話，「那時候沒有手機，只有公司跟家裡電話，我就把我家電話抄給他了」。他原以為會被遺忘，沒想到當晚就接到劉文正的電話。

麥若愚表示，兩人當晚聊了大概一小時，「他跟我講了很多他的心情，他當時那一次回來就是要闢謠，因為他兩年沒有見，謠言滿天飛，有人說他倒嗓了，有人說他離世了，也有人說他身患惡疾，他就要出來給大家看，他說你看我是不是白白胖胖的，很健康」。

過去劉文正曾在得獎時對外表示「演藝圈不複雜」，但後來卻告訴麥若愚「終於知道演藝圈的複雜了」，直言此事與引退有關，更透露兩年前離開演藝圈是因為已經有點厭倦。劉文正在電話中還提到，過去自已屢創紀錄，但到後來他已經不知道該如何再突破，還常為此睡不著、作惡夢，最後才選擇華麗轉身離開。

劉文正 手機

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