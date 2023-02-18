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陸男單車環台觸電亡 法官判國賠463萬

記者徐白櫻／高雄18日電

中國大陸籍錢姓男子在台單車環島在高雄遇到下雨，停靠路竹區一處路燈下疑遭電擊身亡，家屬聲請國賠求償1165萬元（台幣，下同，約38萬美元），法院二審判決且引法務部函釋中國人民也適用國內國賠法，高市府要賠463萬。

高市議員張博洋要求養工處說明，並主張中國大陸人民求償不符合國賠精神，不認同法官見解。養工處長林志東表示，事發時未接獲漏電通報，事後檢測也未發現，收到判決書再跟律師研議是否上訴。

錢男2018年來台環島，8月16日傍晚6點多被發現倒臥路竹區大功路段一處路燈旁，疑遭漏電路燈電死，家屬跨海要求國賠，法院二審判決高雄市府要賠463萬多元。

高市議會今天下午審查工務部門預算，台灣基進議員張博洋要求養工處說明此事。養工處長林志東表示，這盞路燈每年都有漏電檢測，也有修復，事發時沒有收到任何漏電通報，三天後警局要求會同檢測也無漏電。

張博洋質問路燈過去是否有檢測紀錄，並指出，國賠是採取「相互保證主義」，必須要雙方國家都有給對方人民保障，很顯然台灣人在中國是沒有相關保障，「當我國人民在該國沒有享有權利，該國人民也不能享有同等權利」，不認同法官說「中國人民共和國人民屬於中華民國人民，所以給予國賠」。此外，高雄路燈漏電這件事一直以來都有類似狀況，必須更加注意。

檢測 中華民國 預算

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