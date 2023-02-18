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白沙屯媽急行軍 3天跑200公里 36小時內要返抵苗栗

台灣新聞組／雲林18日電
白沙屯媽祖「粉紅超跑」在超過11萬人齊喊「進喔！進喔！進喔！」聲中，三進三出衝入北港朝天宮安座。(記者陳苡葳／攝影)
白沙屯媽祖「粉紅超跑」在超過11萬人齊喊「進喔！進喔！進喔！」聲中，三進三出衝入北港朝天宮安座。(記者陳苡葳／攝影)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香團昨抵達目的地雲林縣北港朝天宮，逾11萬人恭迎並高喊「進喔！進喔！」神轎隊三進三出百米衝刺進廟，場面超震撼。今晨完成刈火儀式後起駕，預定後天下午回鑾拱天宮，以不到3天時間完成200公里路程，信徒說，急行軍的挑戰才要開始。

白沙屯媽祖進香團經過約6天百里行程，昨天中午抵達進香目的地北港朝天宮，無數香灯腳頂著烈日、汗水直流陸續抵達；朝天宮周邊被信徒擠得水洩不通，等待用最熱情和虔誠的心，把白沙屯媽祖送進朝天宮。

「進喔！進喔！」鑾轎抵達朝天宮廟前大街，萬民高喊氣勢如虹，呼喊聲響徹雲霄，「粉紅超跑」在萬人夾道簇擁下，展開三進三出百米衝刺，來回奔跑進廟，把整個進香活動帶到最高潮。

白沙屯媽祖進廟後，由朝天宮住持法師誦經安座，來自全國各地的信徒爭相膜拜拍照，一睹白沙屯媽祖丰采，下午舉行盛大萬人拜天公大典。

北港各界動員15組總鋪師準備豐富菜餚，還有北港知名特色小吃鴨肉飯，許多民宅也開放供辛苦香客沐浴歇腳。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年報名香灯腳人數逾11萬人再創新高，疫情解封更多信徒陪媽祖一路到北港。

進香團今由朝天宮住持法師進行刈火誦經祈福後起駕回鑾，在萬人漏夜隨香下踏上歸途，預定20日下午4時返抵苗栗白沙屯拱天宮。數萬名香灯腳將以不到3天完成200公里路程，陳姓香灯腳說，3天不算最趕，過去有36小時完成紀錄。

胡姓香灯腳則說，現在才是急行軍的挑戰，要跟上神轎的裝備得輕化，且台61線沒啥東西吃，要跟上神轎很拚；也有人興奮說，可能不用睡了，雖然腳麻、起水泡，但還是希望能隨隊伍順利抵達。

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