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台北大屯火山活動 北投3.1地震 氣象局：無噴發風險

記者周湘芸／台北18日電
台北北投17日因大屯火山活動發生地震，震央在七星公園附近。圖為從台北盆地仰望大屯山（左側最高點）、七星山（右側最高點）。(記者曾吉松／攝影)
台北北投17日因大屯火山活動發生地震，震央在七星公園附近。圖為從台北盆地仰望大屯山（左側最高點）、七星山（右側最高點）。(記者曾吉松／攝影)

台北市北投區昨上午發生規模3.1地震，最大震度三級，雙北有感。中央氣象局表示，地震主因為大屯火山活動，近20年造成規模3以上地震有17次，不算罕見。大屯火山觀測站也說，此次震央位於七星公園附近，屬塌陷型地震，非火山噴發跡象，地質專家則認為，近年大屯山噴發的機率已愈來愈低。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，昨北投地震主因是大量地下水灌入火山岩漿庫岩壁，冷熱溫差造成岩壁破裂所致。儘管火山爆發前會衝擊岩漿庫岩壁，但與此次地震波波型不同，因此確認不會有火山噴發風險，後續也不會有餘震。

陳國昌說，大屯火山區範圍大，平均每天都有20、30個火山活動造成的微震，最大規模僅一點多，近20年來規模3以上地震僅17次。

大屯火山觀測站主任、中研院地科所特聘研究員林正洪表示，大屯火山附近規模超過3的地震近幾年較頻繁，其中塌陷型地震比例超過一半，約僅有3、4成為錯動型地震。由於規模3的地震不會造成嚴重山崩或地表變形，且該區域每年有幾百個地震產生，民眾不必太擔心。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，大屯火山因地底下有流體竄動，調整岩石位置，過去幾10年內常監測到小地震。近年僅1988年發生一起規模5.3的地震較大，當時還震倒陽明山花鐘。

他也提到，火山噴發不像地震不可測，約1個月，甚至1年前就能觀察到微震數量異常增加、岩漿深度愈來愈淺、地表變形膨脹、火山氣體成分改變等現象。不過大屯火山活動近年隨著時間愈來愈消退，要發生火山噴發的機率非常低。

地震 火山噴發

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