台東高齡獨居比率最高 4長者就有1人沒人陪

獨居住在東河鄉都蘭部落的長者姜陳玉妹，獨自一人整理著偌大的家園與農地。(記者陳正興／攝影)

92歲的黃桶來住在台東縣最北最偏遠的長濱鄉南溪部落。他獨居、重聽、膝蓋退化，每日活動限於屋內及庭院，行走得拄拐杖。3個兒子在花蓮及嘉義，想接他同住，但黃桶來不要。兒子拗不過，常常上山陪爸爸；還好居服員馬正雄每周來兩天，幫黃桶來量血壓 、陪聊天、買物資。

到訪當天，所有人跟黃桶來聊天都得大聲吼叫，為了讓他聽清楚，連兒子都不例外，只有馬正雄輕輕說話。馬正雄是布農族人，黃桶來說閩南語，卻能為我們的聲嘶力竭翻譯。馬正雄說，相處久之後他就找到黃桶來能聽到聲音的頻率。

87歲的姜陳玉妹也是獨居。她是住在東河鄉都蘭部落阿美族人，她每天的生活是整理庭園花草、在屋後種菜、騎電動車 上街採買食材、和熟人聊天、煮3餐。她最近常對年紀輕輕就離家到外地工作的3個孩子說：「你們從小就不在家，應該要回來了。」有個孩子今年就會回老家了。

在台東，像黃桶來或是姜陳玉妹這樣「一個人住」的長輩近9千人，每4個65歲以上長者就1人，是全國高齡獨居比率最高的縣市，列冊需關懷的弱勢獨居長輩也高達2411人。

台東縣人口約有21萬人，人口密度每平方公里大約僅有61人（同樣的面積，台北市有9千多人），狹長的地形、地廣人稀的先天條件，讓高齡獨居的照顧更不容易。

部落送餐 騎車要1.5小時

最大困難是醫療資源分布不均，醫療院所多集中於台東市區，交通不便利，讓長者就醫困難，這是台東縣為全國平均壽命最低的縣市的主要原因之一。不僅醫療，生活照顧比城市更困難，伊甸基金會在長濱的服務站，送1個便當到南溪部落，單趟就要騎車1個半小時。

困境生機會，台東縣因為高齡獨居比率偏高、醫療匱乏，在這幾年反而成為行動醫療發展最快速完整的地方之一。最為知名的是東河鄉的都蘭診所，從2017年底開始，在南北狹長的台東做「在宅醫療」，2021年開始定點「巡迴門診」服務，補足了因為交通不便造成的醫療不正義。

生活達人 長輩更加需要

不過都蘭診所所長余尚儒也提醒，醫療專業雖然重要，高齡獨居者的日常更需要「生活資源達人」，像馬正雄之於黃桶來，成為「新家人」，比家人更了解老人家的需求；或是像都蘭診所工作人員邱小萍會和長輩一起種田、賣菜、擺攤，長輩家東西壞掉知道找誰修理、去哪裡採買。「我們的長照 太在乎專業，反而忽略了生活。」他呼籲，「獨居的政策也應該發展到3點零，一直停留在馬斯洛最低層次，很可惜。」當高齡獨居者愈來愈多，除了健康、活著之外，如何活得好、活得有意義價值，是我們可以努力的。