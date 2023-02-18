好可愛…人工繁殖首個綿蟹寶寶萌亮相

1個半月大的綿蟹寶寶，全身毛茸茸，相當可愛。(圖：國立海科館提供)

國立海科館潮境復育基地近日添喜訊，漢氏勞綿蟹卵孵化後經過一個月變態期的照顧，研究人員終於成功繁殖綿蟹。海科館長陳素芬表示，這是台灣人工繁殖首例，未來將會改良育苗方式以提高育成率。綿蟹東北角常見，背負海綿或貝殼來偽裝，有海中的舉重選手稱號。

國立海科館潮境智能海洋館C區，為海科館養殖與復育的重要基地，研究物種達320種。卡通中的蟹老闆與海綿寶寶是「好朋友」，實際的海洋生態中，綿蟹與海綿也存有「片利共生」特性。

海科館說，漢氏勞綿蟹生活在8到150公尺淺層海域，偶而會在台灣的東北角及高屏海域隨著食用螃蟹一起被補獲，是常見的螃蟹種類，但較無食用價值，民眾沒有特別留意。

產學交流組主任陳麗淑博士表示，綿蟹有非常特殊的生態行為，成體的綿蟹在其堅硬的外殼上布滿一層細密的毛，整隻看起來毛茸茸的，大螯前端鮮豔像是擦了粉紅指甲油。會利用其特化的第4、5對特殊步足將物品背負背上。小綿蟹從小就會背著海綿、貝殼或是海底的小石頭來偽裝保護自己。

海科館說，部分成熟個體的外殼甚至長滿了海綿，也因為其外殼毛茸茸及背負海綿的特殊行為而有了「綿蟹」稱呼。