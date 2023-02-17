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故宮表態 盼續留蘭千山館文物 持續與家屬溝通

記者陳宛茜／台北17日電
陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動。(本報資料照片)
陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動。(本報資料照片)

故宮收藏多年的蘭千山館文物，因故宮前院長吳密察有意改革私人寄存制度、與蘭千山館主人林柏壽後代重新議約，引發外界擔憂蘭千山館文物將離開故宮，並發起連署。故宮昨在網路平台貼出回應，故宮將秉持原始寄藏人林柏壽寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

吳密察有意改革私人寄存制度，希望蘭千山館文物能在符合故宮文物新寄存制度下續留故宮，包括捐贈或改成立基金會寄存。

吳密察在公聽會中表示，故宮私人寄存制度改革方向，著重協助依文資法指定為國寶、重要古物的私人文物。當私人無力保存具文資身分文物，故宮才以寄存方式提供國家庫房資源。而蘭千山館文物既不具文資身分、林柏壽後代也非無力保存，卻長年免費寄存故宮。林家後代眾多，對如何續存故宮意見不一，故宮在約滿後給予半年緩衝期，希望林家後代凝聚共識。

前立委陳學聖等人在公共政策網路平台發起「搶救蘭千山館文物」連署，要求故宮尊重歷任院長留下的傳統，繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，讓蘭千山館以私人文物身分免費寄存故宮。

故宮新任院長蕭宗煌2月上任，積極處理蘭千山館文物議題。故宮13日舉辦專家諮詢會議，與會者多希望文物續留故宮。

故宮也表示，公共政策網路參與平台、公聽會及諮詢會議，各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識。據了解，故宮不再堅持吳密察想要改革的寄存制度，而希望能以文物續留寄存故宮前提下，和林家後人溝通。雙方正積極安排私下會面溝通，蘭千山館續留故宮機會大增。

連署中要求請文化部依文資法，指定蘭千山館文物中褚遂良的「黃絹本蘭亭」以及懷素的「小草千字文」為國寶，避免珍稀古物流落海外。文化部回應，將視後續處理情形及文物所有人意願，於經指定為一般古物後，配合辦理後續國寶審查事宜。

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