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人車墜入14米深坑 亞運金牌國手陳俞安喪命

記者楊湛華、陳右豪／桃園17日電
陳俞安16日晨騎車行經桃園國際路、文中路口，掉入坑洞不治。(取材自陳俞安臉書)
陳俞安16日晨騎車行經桃園國際路、文中路口，掉入坑洞不治。(取材自陳俞安臉書)

長相帥氣有「龍舟天菜」之稱的28歲亞運輕艇金牌國手陳俞安，昨晨騎機車行經桃園市國際路二段，衝破3層圍欄，人車摔入深達14公尺的工作井，6小時後才被發現吊掛拉起，但已無生命跡象，事故原因待檢警相驗釐清；市府水務局指出，現場安全措施均符合標準，但撞擊力道過猛，未來會針對高風險路口工作井，研擬強固措施。

家屬哀痛欲絕說，陳俞安一早說要外出參加活動，早早出門，沒想到天人永隔。據悉，陳是輕艇的國家代表隊，2018亞運會獲得兩金一銀、2019世界錦標賽兩金、兩銅，他發生意外的消息傳開後，昔日校練、隊友深感惋惜。

警方調查，昨晨5時許，陳俞安騎車由文中路往中壢方向行進，在國際路二段、文中路口撞開施工護欄，人車栽進直徑3公尺、深14公尺的立坑；直到施工人員於8時30分發現圍籬破損，開始抽取坑內積水才發現陳男身軀，隨即報案。

消防人員到場後，兩人一組穿上懸吊裝備、利用吊車垂降，將男子放上擔架拉起，雖無明顯外傷，但沒有生命跡象，遺體泡水數小時已僵硬，死因與事故原因仍待進一步調查釐清。

水務局指出，案發地點是BOT汙水下水道工程路段，3個多月前動工，坑洞內外共3層防護措施，包括洞口外施工圍籬、防墜鐵質護欄，以及坑內1.5公尺深處防墜網，都是依營建署規範設置，但均被衝破；事故後已派員檢視安全措施，警示燈及爆閃燈均正常運作。

亞運輕艇金牌國手陳俞安16日清晨騎車衝入國際路口施工坑洞，受困6小時後獲救，送醫...
亞運輕艇金牌國手陳俞安16日清晨騎車衝入國際路口施工坑洞，受困6小時後獲救，送醫不治。(記者楊湛華／翻攝)

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