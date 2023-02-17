每胎發5萬 恆春人口創新低 救少子化撒幣無效

屏東縣恆春鎮是觀光大鎮，並有高人一等的社會福利，卻擋不住人口逐年下跌的趨勢。(記者潘欣中／攝影)

屏東縣恆春鎮為搶救人口流失危機，每年花1.6億元（台幣，下同，約527萬美元）打造「從生到死都有錢領」的社會福利 ，生育津貼今年起加碼到每胎5萬元，仍擋不住少子化土石流，去年人口創下設鎮58年來新低紀錄。恆春宛如台灣的縮影，生育補助愈發愈多，新生人口卻愈來愈少，證明撒幣催生無效、開錯藥方。

恆春每年吸引數百萬遊客造訪，帶進龐大的觀光 財，鎮上有核電廠，台電每年回饋上億元，加上鎮公所自有財源近1.6億元，打造全台數一數二的福利大鎮。

攤開恆春的社福項目，新人結婚補助1萬元，生育津貼原前2胎各3萬元，第3胎5萬元，今年起每胎一律5萬元；幼兒學齡前學習、國中小學生雜費都有補助和免費營養午餐、高中至研究所學生補助學雜費；老人三節發放敬老金；加倍補助農漁民肥料和器材，死亡有慰問金，每人每月還有150元生活福利金。

不過，屏東人口連續20年下滑，去年8月首度跌破80萬大關；所轄的恆春鎮去年3月則早一步創下58年來首次跌破「設鎮」門檻3萬人的新低紀錄。

恆春鎮長尤史經說，前年恆春鎮人口數首度跌破3萬1000人後，為搶救少子化危機，立法提供「從出生到老死都有錢可領」的福利措施，多重因素造成人口創新低，高人一等的社福條件雖止不住人口流失，但能讓設籍鎮民安心。

鎮公所社政、戶政主管都說，少子化的原因很複雜，好福利對吸引人口進駐、鼓勵生育等效果「極微」，細究少子化背後有交通不便、工作選擇性少、低薪環境難改善、生活機能與都會落差大、高房價 等原因，都是大難題。

「觀光業蓬勃發展，房價也被炒高，也是人口流失難翻轉的主因之一。」恆春不動產仲介業者李春菊說，墾丁大街每坪土地動輒百萬元，十多年前開始，船帆石、白砂和南灣等周邊熱門景區，農地每坪萬元計價，小透天厝每棟千萬元起跳，行情不輸高雄市區；高房價讓薪資難有成長的在地青年望之卻步，紛紛移往他鄉。屏南地區縣議員潘芳泉認為，開創多元就業環境、提供平價社會住宅是當務之急。

去年台灣出生人口數13萬8986人，創台灣光復以來、也是內政部有統計以來的新低，出生率在全球更敬陪末座。台大社會系退休教授薛承泰指出，台灣新生兒消失的速度猶如失速列車，儘管蔡政府高喊「國家一起養」，也大撒幣加碼育兒津貼及人工生殖補助等，民眾仍了無「生」趣，催生政策靠發錢易放難收，這是診斷失準、拿錯藥方。