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國旅好貴 觀光旅館平均房價4195元創新高

記者周湘芸／台北16日電
觀光局統計，去年台灣觀光旅館平均住用率僅約四成八，客房每晚均價卻達4195元台幣，創歷史新高。圖為示意圖。（本報資料照片）
觀光局統計，去年台灣觀光旅館平均住用率僅約四成八，客房每晚均價卻達4195元台幣，創歷史新高。圖為示意圖。（本報資料照片）

疫情衝擊觀光，不少飯店前幾年祭出優惠盼提升住房率，但根據交通部統計，去年觀光旅館平均住用率僅約四成八，每晚客房均價卻高達4195元（台幣，下同，約138.4美元），比疫情前觀光仍興盛時的2019年還貴一成，也創歷史新高。業者說，近年面臨人力短缺，加上電費、油價、基本工資上漲，房價上揚是必然趨勢；未來若國際客回流有限，通膨壓力又持續，房價可能再上升。

台灣觀光旅館近四年均價。 資料來源／交通部觀光局 製表／周湘芸
台灣觀光旅館近四年均價。 資料來源／交通部觀光局 製表／周湘芸

「國旅好貴！」林姓消費者說，在台灣旅遊時雖不見得會住較高檔的觀光旅館，但國旅整體住宿成本高確實也是多年實況，若再搭高鐵往返，國門開放後選擇出國旅遊的意願可能會較高。台北張先生也說，若南下搭高鐵到墾丁三天兩夜，選住觀光旅館，再貼些錢，都可搭飛機到東南亞四天三夜了。

交通部觀光局則說，觀光旅館在建築設備跟規模有較嚴格標準，房價本來就比一般旅館高。近三年因疫情、人力及物價成本上升，連帶影響房價；去年第三季起疫情解封，旅遊住宿需求上升，房價相較疫情期間的優惠價格也會明顯增加。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，觀光旅宿近年面臨勞動力短缺，甚至只能視當日人力開放訂房，加上電費、油價、基本工資等成本上漲，平均房價調漲是必然趨勢，且基本工資近三年就調漲3000元，觀光旅館均價僅上漲400元，幅度不算高。

她還說，即便國境開放外國觀光客，但若旅客回流幅度不大，通膨壓力又持續，房價可能再上升。

觀光局統計，去年全台觀光旅館共117間，平均住用率約四成八，雖較前兩年疫情嚴重時提升，仍為歷史第四低，客房每晚均價4195元，其中南投縣達1萬5151元、全台最高，花蓮縣、宜蘭縣分居二、三位，各7169元、6970元。

觀光局解釋，南投縣觀光旅館僅三家，且因非常高檔，均價一直這麼高。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，近年該縣進駐許多五星品牌飯店，拉高整體房價；加上疫情期間因民眾只能國旅，住宿需求提升，均價可能上漲。

觀光局說，今年已研議與業者合作重啟彙整平台，統整觀光旅館優惠資訊，另也鼓勵業者在平日或早鳥方案提供優惠價格。

觀光 旅館 房價

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