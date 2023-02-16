新聞評論／藥與蛋缺貨 政府無能又愛干預

日常藥品爆缺貨潮，基層藥局甚至須「以藥易藥」自救。( 記者簡慧珍／攝影)

經濟學上有所謂「看不見的手」，是指在價格機制充分運作下，市場的供需會達到最適均衡，彷彿有看不見的手在指引一般。但近幾年人們在台灣看見的，卻是政府的髒手頻繁而霸道地操控價格、影響供需，市場不僅失去運作的自由，更連帶影響許多貨品的供需和品質。最近國內蛋價上漲又供應不繼，許多日常藥品則爆發缺貨潮，基層藥局 甚至須「以藥易藥」自救；究其禍首，正是無能又愛干預的政府官員。

台灣的蛋荒，已延續超過1年。主要原因，就是農委會使用各種手法干預蛋價，想要壓低價格，導致蛋雞業者缺乏生產意願，不願增加雞隻的飼養量。在這樣僵固的市場條件下，雞蛋的供應量始終不足，蛋價上漲壓力也因此無法紓解，蛋荒問題當然繼續存在。農委會主委陳吉仲說，他只承諾解決「蛋荒」，沒說解決「蛋價」；此話無人相信，事實證明他既未解決蛋荒，也未解決蛋價，蛋雞市場仍是一團漿糊。

雞蛋是一般庶民的日常食品，無論供應不足或價格上漲，都會影響人民生活的安定感。一般蛋雞的養成，從出殼到產蛋，大約只要18周。而台灣的蛋荒，卻持續了60周，顯示政府的過度干預讓蛋農失去增產的意願，從而造成市場供應的癱瘓。去年迄今，俄烏戰爭造成全球穀物價格飆升，飼料價格上揚；政府不讓蛋農反映成本，無論如何是不合理的壓制。

再看，近期許多常用中西藥品都發生缺貨現象，同樣與政府政策干預有關；但比起蛋荒，情況則更複雜，亦更令人憂心。這些藥物，從抗生素、止痛藥、退燒藥、腸胃藥、軟便劑等，總計100多種，都是民眾生活中常用的藥品。半年來，卻發生社區藥局屢屢叫不到藥的情況，許多藥局只能和其他藥局「以藥易藥」來應急，滿足患者之需。台灣的健保 以便捷價廉著稱，如今卻出現「買不到藥」的景象，是誰在侵犯民眾的健康權？

這波「藥荒」，食藥署的解釋是，許多藥廠近期都改生產新冠疫情 相關藥物，因而排擠了其他藥物。事實上，全球疫情早已到了尾聲，此一說法已經過時。醫藥界則認為，更關鍵的因素是政府不斷壓低健保藥價，規定藥品費用占醫療費用的比重不能太高。長期壓制的結果，許多藥物或藥材便因利潤微薄，而沒有廠商願意生產。更糟的是，除了缺藥，藥物的品質也因此不斷打折，從而損及藥效。三年抗疫，人們親睹衛福部狂熱地控制疫苗、藥物、試劑的品牌和數量，即可知這波藥荒應其來有自。

自由市場當然不是經濟發展的萬靈丹，政府並不是一切撒手不管，全都交給市場隨波逐流，即能坐享益國福民的成效。但反過來看，像蔡政府這樣熱中管制、干預與補貼，完全無視於市場機制中複雜而交錯的因素，最後讓百姓吃盡漲價與缺貨的苦頭，也是必然的結果。

蛋和藥只是兩個近例，若談到油和電的問題，就更棘手無解。蔡政府大剌剌扮演「看得見的手」，但缺貨及品質下墜，卻是百姓嘗苦果。(節錄自聯合報社論)