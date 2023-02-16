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陳盈潔教唆大姊偽造本票 更一審判3年2月刑

記者王宏舜／台北16日電
陳盈潔被控教唆胞姊陳乃嘉（右）犯罪，台灣高等法院更二審依教唆偽造有價證券罪判陳盈潔3年2月徒刑。(本報資料照片)
陳盈潔被控教唆胞姊陳乃嘉（右）犯罪，台灣高等法院更二審依教唆偽造有價證券罪判陳盈潔3年2月徒刑。(本報資料照片)

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但最高法院發回更審。高院更一審改判陳婦1年8月徒刑，緩刑4年，6個月內須給付男子邱30萬元，最高院去年6月又撤銷。更二審15日判陳盈潔3年2月徒刑，沒收43萬200元。

陳盈潔（70歲）以在廈門從事演藝事業為由，向邱湖商借200萬元，後來追加到280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，事後被邱控偽造有價證券。

陳乃嘉一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。一審認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票，判3年2月刑。

案件上訴，高院認為依陳乃嘉的證詞，她會在本票上偽簽小妹的姓名、身分證字號，是應邱的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券，改判無罪。更一審判陳盈潔1年8月徒刑，緩刑4年，半年內須還邱湖30萬元，但案件上訴第三審，最高院認為判決沒說清楚犯罪所得究竟有多少，再次撤銷、發回。

更二審開庭時，陳盈潔對於法官問話彷彿心不在焉，連地址都講錯，法官問律師她心智與健康能否應訊？律師答稱「語無倫次」，還說她身體確實有問題。

告訴人邱湖說陳盈潔稱要到廈門開節目，他比對了陳郁心的護照後，就出借了280萬元。法官提示收據與本票上的文字，詢問陳盈潔究竟是誰的筆跡？她看了許久，說「我不確定是不是我的筆跡」，一會兒說「『陳郁心』三個字是我寫的」，旋即又改口「『陳郁心』不是我寫的」。

經審理後，高院更二審雖撤銷一審判決，但刑度仍為3年2月，並沒收43萬200元罪所得。一旦判決定讞，陳盈潔將入獄。

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