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台灣搜救隊離境 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

台灣新聞組／台北16日電
土耳其強震發生後，台灣特搜隊130人、5搜救犬前往救援，任務結束後15日返扺台灣。有搜救隊員與接機家人開心擁抱。(記者黃仲明／攝影)
土耳其強震發生後，台灣特搜隊130人、5搜救犬前往救援，任務結束後15日返扺台灣。有搜救隊員與接機家人開心擁抱。(記者黃仲明／攝影)

台灣搜救隊赴土耳其展開震災救援任務，打響台灣知名度及拉近雙邊人民距離。除了一路有民眾提供各式物資及表達謝意外，搜救隊14日於伊斯坦堡機場搭機返台時，現場更響起長達4至5分鐘的掌聲。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，近3萬8000人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬馳援。經通盤考量，搜救隊於12日撤離，在伊斯坦堡機場搭乘專機返台，駐土耳其代表黃志揚及伊斯坦堡台灣貿易中心代表等送機。

伊斯坦堡機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟，機場人員及民眾也興奮與隊員合影，感謝這批飛越8000公里投入第一線救援的英雄。

一位搜救隊隊員表示，每回見到土耳其民眾將右手放在左胸前表達感念之情，心裡總覺得「我只是盡自己的責任而已，不必謝」。這句話或許平凡無新意，卻道盡所有搜救隊隊員的心聲。

根據消防署新聞稿，這次捐助的救援裝備器材約4噸、分3大類，包括有救援類，含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者；後勤類，含營地作業用帳篷及發電機等；醫療類，含創傷包紮固定所需醫療耗材等，都為土耳其震災後期救援、復原重建階段及面對未來潛存地震所需救援裝備物資。

土耳其強震發生後，台灣特搜隊130人、5搜救犬前往救援，任務結束後15日返扺台灣...
土耳其強震發生後，台灣特搜隊130人、5搜救犬前往救援，任務結束後15日返扺台灣。有搜救隊員與接機家人開心擁抱。(記者黃仲明／攝影)

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