健保部分負擔新制分2階段實施 首階段4月上路

新任健保署長石崇良表示，健保部分負擔調整新制將分兩階段上路。(記者曾學仁／攝影)

延宕已久的健保 部分負擔新制，最快將於4月實施，新任健保署長石崇良昨天接受專訪時表示，健保部分負擔調整方案包括藥費、急診及檢驗檢查，藥費及急診等部分負擔一定要推，且基層診所免收首次慢性處方箋部分負擔，擬分階段先行於4月上路；至於檢驗檢查部分負擔涉及退費等問題，影響層面較廣，須與醫界、醫改會、消基會等團體進一步溝通協調，再決定上路時間。

健保部分負擔調整原訂於去年5月15日上路，但受新冠疫情影響而暫緩。石崇良說，部分負擔調整的兩大初衷為達到分級醫療、抑制醫療浪費，但如果部分負擔沒有配套措施或是制訂上限，病人恐擔心因病而貧，造成家庭負擔，心想「乾脆去死算了」。

為此，在藥費部分負擔方面，基層診所與地區醫院仍維持100元(台幣，約3.3美元)以下免收，超過100元，依照級距收費，上限為200元，但首次慢性處方箋部分負擔，基層診所則不會加收，以免形成弱勢者就醫障礙；地區醫院一般藥品上限為200元，以及區域醫院及醫學 中心上限300元則維持不變。急診部分負擔則將提高輕症患者負擔，減輕急重症部分負擔費用。

石崇良強調，民眾從未自付過檢驗檢查費用，除了加強宣導，還須考量收費時間點，目前患者在做檢驗檢查前必須先批價繳費，等候他日檢驗，如果期間因病情惡化、出國等因素未能回院檢查，該如何退費？如換成檢查後再收費，可能讓批價、掛號櫃台前大排長龍，「有如排知名拉麵店一樣」。

石崇良表示，檢驗檢查部分負擔免收額度、收費上限及配套措施，都須與醫界、相關團體溝通，目前傾向基層診所檢驗檢查免收部分負擔；至於收費、退費，希望各醫院建立電子支付系統，簡化批價流程。

對於部分負擔新制分兩階段實施，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，予以尊重，但改革力道可能稍嫌薄弱，因檢驗檢查費用在總額占比愈來愈高，這是須解決的核心問題，應在取得共識後盡速上路；最重要的是，修改「健保法」，提高健保費 率上限，增加政府對健保的醫療投資，才是上策。