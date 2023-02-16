台南男尾隨女網友回家猥褻母女 社工家訪撞見驚悚一幕

曾姓男子猥褻女網友母女，被檢方起訴。(本報資料照片)

49歲曾姓男子從台南騎車南下高雄找女網友，卻賴在女方家中不走，後來見女網友女兒下課回家，竟將她拉至房間內猥褻，女網友回家後，發現女兒遭侵犯，急於將女兒拉離魔爪，卻被曾男逼迫口交，當天正巧社工到家中訪視，撞見驚悚一面當場報警，高雄地檢署偵結，依妨害性自主罪將曾男起訴，移審後續押。

檢方調查，曾男與女網友是在網路認識，去年12月21日上午他從台南騎車到鳳山，想要與女網友見面，兩人約在鳳山區住處外會合，後來女網友回家時，曾男卻尾隨一起返家，女網友苦勸曾男離開，曾卻賴在家中不走，後來女方因有要事先行離開，獨留曾男在家中。

當日下午2時許，女網友的女兒下課回家，曾男發現家中無人，女兒又年幼可欺，竟然對網友女兒伸出狼爪，當時女網友回家後，發現曾男對女兒猥褻，當下衝上前救出女兒，但性慾高漲的曾男卻不罷手，強脫女網友衣物，強逼對方幫他口交。

當時正好有社工到女網友家中訪視，陳姓社工員發現都無人應門，進去屋內直擊曾男欺負女網友母女的一幕，當場協助女方報警。

曾男落網後否認性侵 ，但檢方根據醫院驗傷報告，發現女網友的胸部上留有曾男的DNA ，因此認定相關事證明確，偵結後依法起訴。昨天移審後，法院裁定續押。