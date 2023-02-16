校名沒共識破局 中山大學、高雄大學合併重啟協商

國立高雄大學希望與中山大學（圖）重啟合校對話機制，校長陳月端訂21日向全校師生說明，但中山大學重申，合校仍要延用「國立中山大學」名稱。(記者劉學聖／攝影)

全國已有8所公立大學成功「公公併」，高雄大學、中山大學4年前卻因併校校名沒共識而破局。兩校高層近來在餐敘中重啟話題，高雄大學校長陳月端也發布校內信證實談併校，前提是校名維持「國立中山大學」，預計21日舉辦說明會，有望成為國內第9所「公公併」案例。

教育部 則表示，尚未接獲兩校合併計畫書或相關函文，提醒若有合併規畫，應落實校內溝通程序，召開校內公聽會、說明會或座談會，並經由學校校務會議通過後再提出申請。

目前國立大學有8件合併案；私立大學則有法鼓文理學院、康寧大學等兩件合併案，共計10件。公私併受限法規、校產處置，連教育部長潘文忠都認為很難，至今無成功案例。

一名高雄大學網友昨在匿名社群 平台揭露「中山大學來函兩校合校」，這份2月13日函文指出，針對合校議題重申兩大原則，一為本校以存續合併為前提，合併後之校名維持以「國立中山大學」名稱，兩校合併將依國立大學合併推動辦法第11條辦理。

據了解，陳月端日前發布校內信，信中指出，高雄大學2000年創校以來，已成為南部學術重鎮之一，但學校是中型大學，發展上有極限，長期以來持續與中山大學討論合校議題，但一直無下文，直到2019年第39次校務會議通過與中山大學合併，但校名沒共識，導致合校無法進行。

陳月端指出，將在21日下午舉辦校內說明會揭露訊息，兩校將在實質對等基礎上展開協商。她也自曝，將不連任校長，會以身為法律人及當初競選校長的承諾，在合校議題上保障學校教職員工生及校友權益外，也會向外開展資源。