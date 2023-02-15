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2個前男友教訓1女 合作散播裸照還警告：不得與人性交

記者王聖藜／台北報導
許姓、張姓男子懷疑共同遭蔣姓前女友劈腿，合謀教訓蔣女，由張提供蔣女胸部裸照給許，許再傳送給蔣女威脅不得隨意與人性交。示意圖。（取材自ingimage）
許姓、張姓男子懷疑共同遭蔣姓前女友劈腿，合謀教訓蔣女，由張提供蔣女胸部裸照給許，許再傳送給蔣女威脅不得隨意與人性交。示意圖。（取材自ingimage）

許姓、張姓男子懷疑共同遭蔣姓前女友劈腿，合謀教訓蔣女，由張提供蔣女胸部裸照給許，許再傳送給蔣女威脅不得隨意與人性交；台北地院審理，依強制未遂罪判許拘役15日，得易科罰金1萬5000元（台幣，下同，約496美元）。可上訴，張另案審理。

判決書指出，許、張兩人都是蔣姓女子的前任男友，一致認為蔣女在感情上劈腿，又欠債不還，聯手對蔣女施以教訓。

2020年12月，張將蔣女先前傳送給他的裸露胸部私密照以LINE轉傳給許，許2021年1月2日上網使用Instagram私訊蔣女，稱要幫張索回蔣女欠的9000元欠款，許還警告蔣女說，勿隨意與不特定的人性交，如果不從，就會將蔣女的裸胸照在網路散播。

不過，蔣女對許的言語威脅並不理會，許得不到回應，即將私密裸照貼上Instagram的限時動態，並在照片上繕打「私訊給約」等字，蔣女的友人發現蔣女的私密照被人外傳，轉知蔣女，蔣女向檢警報案。

法院審理時，許自白犯罪，法官審酌許不思循合法、理性、和平途徑解決糾紛，漠視法紀，考量他犯後坦承犯行，審酌犯罪動機、手段等，判許拘役刑。

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