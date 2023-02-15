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長榮航空傳機艙窗戶破裂還在飛 台民航局證實：調查中

記者邱瓊玉／台北15日電
長榮航空一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約一個多小時，機艙前方玻璃就破裂。圖為長榮班機示意圖。（圖：長榮航空提供）
長榮航空一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約一個多小時，機艙前方玻璃就破裂。圖為長榮班機示意圖。（圖：長榮航空提供）

長榮航空昨天上午一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約莫一個多小時左右，驚傳機艙前方玻璃破裂，只見玻璃出現大片蜘蛛網狀，幾乎整個機艙玻璃左方視線都受阻，看起來怵目驚心，不過該航班仍是選擇繼續飛行，並未返航，遭質疑是否有飛安疑慮。對此，民航局表示，確實有收到通報，目前正在調查中。

長榮航空表示，昨天BR75曼谷飛往阿姆斯特丹之波音787-10航機，機身編號B-17801，航班於台北時間下午2時50分起飛後，機長於下午4時10分發現駕駛艙玻璃有裂痕情況，並依照標準作業程序評估，確認無影響飛安之疑慮，在保持密切監控下繼續飛航任務，航機已於台北時間今凌晨3時22分安全降落在阿姆斯特丹史基浦機場

長榮航空表示，該航機共載有337名旅客，前艙飛行員4名、空服組員14名，本公司已於航機抵達後立即安排機務人員進行維修，考量維修需時較長，本公司已取消原定之回程航班載客服務，並協助旅客簽轉至其他航空公司。對於造成班機旅客行程不便，長榮航空深感抱歉。

資深飛行教官于皓瑋表示，由於飛機的飛行高度約莫3萬6千英尺，機艙外的氣溫約攝氏負63度，所以座艙玻璃都會自己加溫，不會結霧，另外由於飛行時速高達1000公里，所以風速也很強，駕駛艙的玻璃都是雙層玻璃，且前擋的玻璃硬度比兩側還要來得更硬。

于皓瑋表示，理論上來講，應該不太會發生破裂的情況，不過過去確實有遇到同僚因為被鳥擊而破裂，又或是在地面上時，被碎石撞擊，當下雖然沒有立刻產生裂痕，但會造成玻璃硬力變差，飛行時就可能出現破裂的狀況。

于皓瑋也說，飛行時，若發生玻璃破裂等異常狀況，機師都會立即查緊急處理手冊，一切按程序走，若確認沒有影響飛行安全，確實會繼續執飛。此外，飛機若要返航也會很麻煩，主要是因為飛機起飛時都是滿載油的狀況，載重較重，但落地時需要比較輕一點，有時還得要在空中盤旋兩、三個小時，先把油用掉，讓飛機變輕，才好降落。

長榮 機場

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