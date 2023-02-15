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台積分紅 每人平均近187萬創新高

記者簡永祥／台北15日電
台積電董事會14日通過去年員工分紅總金額超創新高，每人平均可領近187萬元。（路透）
台積電董事會14日通過去年員工分紅總金額超創新高，每人平均可領近187萬元。（路透）

台積電昨天舉行董事會，通過去年第四季每股配息維持2.75元，以及去年員工分紅金額及季獎金合計1214.04億元(約40億0678美元)，年增近七成，創歷年最高水準；以台積電員工人數6.5萬人概算，平均每人可分到186.8萬元(約6萬1718美元)，年增49.5%，締造歷年最高分紅水準。

台積電去年受惠先進製程訂單大爆發，儘管去年下半年產業進入庫存調整，但合併營收約為2兆2638.9億元，年增42.6%，創歷史新高；獲利1兆0165億元、年增70.4%，每股純益39.2元，同創新高。

台積電董事會決議去年第四季每股配息2.75元，並訂今年股東會6月6日舉行。去年第四季配息基準日訂定為6月21日，除息交易日為6月15日。股票自6月17日至6月21日停止過戶，並於7月13日發放。台積電美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證除息交易日也是6月15日，配息基準日6月16日。

備受員工關注的員工分紅金額方面，台積電董事會通去年盈餘分配給員工的業績獎金與酬勞（分紅），合計1214.04億元，其中員工業績獎金約607.02億元已於每季季後發放，至於員工分紅約607.02億元，將於今年7月發放。以台積電現有台籍員工約6.5萬人計算，每人領到的分紅加獎金近187萬元，為歷年最高發放水準，在全球經濟下行之際，台積電的分紅加計業績獎金，令人稱羨。

此外，台積電董事會也核准資本預算約69億5950萬美元，將用於建置及升級先進製程和特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程，以及核准於不超過35億美元額度，增資百分之百持股的子公司TSMC Arizona。

台積電董事會並核准於不高於新台幣600億元的額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或汙染防治相關支出資金需求。

台積電也將持續發行限制型股票，藉此吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，核准發行2022年限制員工權利新股共2,110張，亦核准發行不超過普通股6,249張的2023年限制員工權利新股案，將在股東常會討論。

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