我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

電動車代步自燃？老翁疑潑液體燒死

記者張議晨、林保光／高雄15日電
高雄鹽埕區80歲顏姓老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。（記者張議晨／攝影）
高雄鹽埕區80歲顏姓老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。（記者張議晨／攝影）

高雄鹽埕區愛河人行道昨天發生電動代步車火警，火勢撲滅後車上留有一具焦屍，經查身分為80歲顏姓老翁；警、消懷疑電動車自燃，但追查發現老翁事前曾至加油站買汽油，電動車電池也無明顯起火跡象，是意外或其他原因造成火警，待檢方今天相驗釐清。

警方調查，顏姓老翁住在鹽埕區建國路，與妻、兒同住，有中風病史。他昨天上午騎代步車出門，行駛約二、三公里到進五福橋的愛河人行道；約10點45分許，代步車突然起火燃燒，伴隨爆炸聲，濃煙直竄天際。

路過民眾發現，與附近大樓保全拿滅火器灌救，但火勢凶猛無法滅火，直到消防車到場才撲滅。顏姓老翁屍體燒成焦黑，整個人手腳張開仰躺，無法辨識外觀，警方沿路調閱監視器找到住處才確認身分。

警、消一開始懷疑是電動車電池自燃，昨天下午勘查，卻未發現電池有明顯起火跡象，且燒毀區域集中在車頭處。另監視畫面顯示，顏翁事前曾至加油站購買汽油，起火前也有疑似潑灑液體舉動。

警方認為電動車火警多為充電時起火，代步車行駛途中竄火罕見，為求慎重，起火和死亡原因交檢方相驗釐清確認。

高雄市消防局說，電動車動力系統多使用鋰電池，可能帶來感電、火災、電池液洩漏等事故，即便斷開電路，鋰電池仍可能滯留電能，電池受損或溫度過高，就容易出現「熱失控」現象，即使熄滅火苗，也可能因溫度再度進入「熱失控循環」起火。

高雄鹽埕區80歲顏姓老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。（記者張議晨／攝影）
高雄鹽埕區80歲顏姓老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。（記者張議晨／攝影）

電動車 加油站 中風

上一則

2個前男友教訓1女 合作散播裸照還警告：不得與人性交

下一則

高端、 球場、鏡電視無下文 藍批監院裝睡護航

延伸閱讀

電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人

電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人
全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠

全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠
福特汽車獨資在密西根州設電池廠 採用寧德時代技術

福特汽車獨資在密西根州設電池廠 採用寧德時代技術
麥斯佩斯將建電動車大型充電站

麥斯佩斯將建電動車大型充電站

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30
照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。（取材自臉書）

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

2023-02-09 19:23
星雲法師法體真身封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。本報系資料照

外界誤傳星雲法師坐缸圓寂 弟子解答「坐塔」才正確

2023-02-09 09:19

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙