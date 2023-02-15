電動車代步自燃？老翁疑潑液體燒死

高雄鹽埕區80歲顏姓老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。（記者張議晨／攝影）

高雄鹽埕區愛河人行道昨天發生電動代步車火警，火勢撲滅後車上留有一具焦屍，經查身分為80歲顏姓老翁；警、消懷疑電動車 自燃，但追查發現老翁事前曾至加油站 買汽油，電動車電池也無明顯起火跡象，是意外或其他原因造成火警，待檢方今天相驗釐清。

警方調查，顏姓老翁住在鹽埕區建國路，與妻、兒同住，有中風 病史。他昨天上午騎代步車出門，行駛約二、三公里到進五福橋的愛河人行道；約10點45分許，代步車突然起火燃燒，伴隨爆炸聲，濃煙直竄天際。

路過民眾發現，與附近大樓保全拿滅火器灌救，但火勢凶猛無法滅火，直到消防車到場才撲滅。顏姓老翁屍體燒成焦黑，整個人手腳張開仰躺，無法辨識外觀，警方沿路調閱監視器找到住處才確認身分。

警、消一開始懷疑是電動車電池自燃，昨天下午勘查，卻未發現電池有明顯起火跡象，且燒毀區域集中在車頭處。另監視畫面顯示，顏翁事前曾至加油站購買汽油，起火前也有疑似潑灑液體舉動。

警方認為電動車火警多為充電時起火，代步車行駛途中竄火罕見，為求慎重，起火和死亡原因交檢方相驗釐清確認。

高雄市消防局說，電動車動力系統多使用鋰電池，可能帶來感電、火災、電池液洩漏等事故，即便斷開電路，鋰電池仍可能滯留電能，電池受損或溫度過高，就容易出現「熱失控」現象，即使熄滅火苗，也可能因溫度再度進入「熱失控循環」起火。