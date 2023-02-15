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高端、 球場、鏡電視無下文 藍批監院裝睡護航

記者程遠述、丘采薇／台北15日電
國民黨立委王鴻薇（圖）質疑，疫苗採購案，監察院調查遲無結果，是否與積極為高端疫苗護航的陳建仁擔任行政院長有關。(記者曾原信／攝影)
國民黨立委王鴻薇（圖）質疑，疫苗採購案，監察院調查遲無結果，是否與積極為高端疫苗護航的陳建仁擔任行政院長有關。(記者曾原信／攝影)

高端疫苗公司日前公布1月營收為零元引發關注，國民黨立法院黨團昨舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交出調查報告，但至今都沒下文。國民黨立委王鴻薇表示，高端公司爭議多，但監察院為何在裝睡？是案子被抽走了嗎？難道是為配合閣揆陳建仁上任？

國民黨立委林思銘指出，不只疫苗採購案，新竹棒球場被審計部指出多項缺失，監察院去年10月立案調查，到現在也沒結果；而因被立委揭露錄音檔遭外界質疑有政治介入的鏡電視執照案，則是根本沒有立案調查，監察院是否淪為執政黨打手、刻意護航？

監察院表示，外界關切「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監察委員分別依法調查中，將於調查完竣提出調查報告後，送請相關委員會審議，並續依委員會審議結果辦理，無懸而未辦之情事，請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為，監委當恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨之干擾。

國民黨團表示，監察院2021年6月18日立案調查「疫苗採購與整備案」，依規定1年內應提出調查報告，特殊重大案件可延至1年半，因此最晚期限為今年1月18日。王鴻薇質疑，陳建仁在高端推出之初，儼然高端代言人，不斷幫高端護航、背書，監察院報告提不出來，「難道是因為陳建仁？」

國民黨立委李德維也表示，除疫苗調查，新竹棒球場作為新竹市前市長林智堅任內的問題，審計部早指出缺失，不知道監委有沒有看到？鏡電視執照案錄音檔被揭露，蔡英文總統、前閣揆蘇貞昌都被質疑介入，呼籲監察院長陳菊應好好面對、發揮監院功能。

高端疫苗 國民黨 營收

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