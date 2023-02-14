我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

學員惡搞青旅 台大管院營致歉願賠償

記者趙宥寧／台北14日電
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）

台大管理學院日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館臉書公開控訴遭惡搞，貼文控訴190名台大管院學生營隊住進旅館，卻不按照合約內容，除了在房間飲食還製造髒亂，甚至弄壞窗簾、床廉搞破壞、垃圾也不分類，甚至還有一票學生前往google刷負評，並附上五張髒亂的照片。

營隊負責人對此發布長文，直呼沒逃避任何責任，對於青旅在網路上發文的動機無法理解，更回控青旅老闆的回覆「帶有侮辱性字眼」。台大對此事件稍早表示仍在釐清、暫不回應。

不過台大管院營隊負責人則在旅館貼文下方留言，表示願意針對損害進行賠償，並強調對於每起事件都有積極做出回覆，但也承認在人員管理上存在疏失，連坐到其他台大各團體的名聲，並公開致歉。

台大管院營是由管理學院5個系學生共同舉辦的冬令營，以高中生為招收對象，今年2月6日至10日登場，5天收費8300元，地點是台北車站附近的米尼旅店。據台北中國時報報導，該青年旅館每晚600元，被部落客視為北市「高CP值（性價比）」。

青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩...
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩...
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）

米尼旅店在臉書發文說，旅店和台大管院營的合約中清楚寫明提供190人住宿，為了這個營隊活動，他們不另外接待其他客人，提供206人份的住宿方便讓營隊排房。

米尼旅店指出，該營隊「一點都沒有合約精神」，合約清楚寫著提供一人一條毛巾、一份備品，但學生又要拗換洗毛巾及備品。米尼旅店並指出，營隊聯絡人一到，店方就告知垃圾要分類及其他注意事項，但學員不遵守規則；且旅館已提供公共區域開會討論及飲食，但學生卻在房間裡飲食，在房間飲食造成髒亂，喝完的飲料全部丟在垃圾桶，堆成小山。

米尼旅店說，營隊學員還無中生有，為了換床單，故意誣指床單不乾淨，告訴家長說旅店的床及備品很髒，讓家長憤怒地打電話質問為什麼讓他女兒住不乾淨房間，甚至辱罵旅館員工。米尼旅店指出，他們一直以來對台大這間學校都非常尊重，想不到台大管院營放了大雷，讓他們極度失望及氣憤。

圖文在「爆料公社」曝光後，數千網友也批評，「看了這些照片，我只能搖頭」、「這個素質太差了」、「學歷高不代表品德素質高」、「有合約就告了，最快的方法」、「可憐，會讀書不會做人」、「書都讀到背上去了，高學識真的不等於高人品」。

青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩...
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩...
青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）

旅館 臉書

上一則

住宅三箭撒錢補貼 民怨：房價太高才是問題

下一則

電價4月將大漲3成？國民黨要陳建仁說清楚

延伸閱讀

中金融資產風險分類 7月上路 被視為「最嚴」標準

中金融資產風險分類 7月上路 被視為「最嚴」標準
中資維他命逃稅民事和解 賠2280萬

中資維他命逃稅民事和解 賠2280萬
選購時尚洗衣籃 讓洗衣間質感Up Up

選購時尚洗衣籃 讓洗衣間質感Up Up
雷傑納隆科學獎2023學者榜／侯健坤建新系統 提供即時地震傷亡訊息

雷傑納隆科學獎2023學者榜／侯健坤建新系統 提供即時地震傷亡訊息

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗