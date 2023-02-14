學員惡搞青旅 台大管院營致歉願賠償

青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）

台大管理學院日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館 在臉書 公開控訴遭惡搞，貼文控訴190名台大管院學生營隊住進旅館，卻不按照合約內容，除了在房間飲食還製造髒亂，甚至弄壞窗簾、床廉搞破壞、垃圾也不分類，甚至還有一票學生前往google刷負評，並附上五張髒亂的照片。

營隊負責人對此發布長文，直呼沒逃避任何責任，對於青旅在網路上發文的動機無法理解，更回控青旅老闆的回覆「帶有侮辱性字眼」。台大對此事件稍早表示仍在釐清、暫不回應。

不過台大管院營隊負責人則在旅館貼文下方留言，表示願意針對損害進行賠償，並強調對於每起事件都有積極做出回覆，但也承認在人員管理上存在疏失，連坐到其他台大各團體的名聲，並公開致歉。

台大管院營是由管理學院5個系學生共同舉辦的冬令營，以高中生為招收對象，今年2月6日至10日登場，5天收費8300元，地點是台北車站附近的米尼旅店。據台北中國時報報導，該青年旅館每晚600元，被部落客視為北市「高CP值（性價比）」。 青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書） 青年旅館業者指控將場地租給台大管理學院舉辦營隊活動，但他們「不尊重場地不遵守規矩」，造成房間髒亂，還破壞床簾。（取材自臉書）

米尼旅店在臉書發文說，旅店和台大管院營的合約中清楚寫明提供190人住宿，為了這個營隊活動，他們不另外接待其他客人，提供206人份的住宿方便讓營隊排房。

米尼旅店指出，該營隊「一點都沒有合約精神」，合約清楚寫著提供一人一條毛巾、一份備品，但學生又要拗換洗毛巾及備品。米尼旅店並指出，營隊聯絡人一到，店方就告知垃圾要分類及其他注意事項，但學員不遵守規則；且旅館已提供公共區域開會討論及飲食，但學生卻在房間裡飲食，在房間飲食造成髒亂，喝完的飲料全部丟在垃圾桶，堆成小山。

米尼旅店說，營隊學員還無中生有，為了換床單，故意誣指床單不乾淨，告訴家長說旅店的床及備品很髒，讓家長憤怒地打電話質問為什麼讓他女兒住不乾淨房間，甚至辱罵旅館員工。米尼旅店指出，他們一直以來對台大這間學校都非常尊重，想不到台大管院營放了大雷，讓他們極度失望及氣憤。