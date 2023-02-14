我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

周玉蔻罵拋妻棄子 趙少康怒求償千萬

記者林孟潔／台北14日電

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、臉書、民視節目「辣新聞152」，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元並刪除、下架文章和節目。

放言傳媒2021年8月26日刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」

周玉蔻去年9月間在臉書指趙少康不要按捺不住、自提油火煷身，「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」；同年月19日在民視節目「辣新聞152」中，指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償1000萬元並要求刪除、下架文章和節目；台北地方法院今首度開庭，雙方皆委任律師出庭，趙少康律師指出，當時正值縣市長、市議員選舉期間，趙少康是中廣董事長、廣播及政論節目主持人，當時沒有參與任何選舉，周玉蔻的文章及言論侵害趙的權利。

趙少康律師指出，周玉蔻的言論與公共議題無關，而民視依廣播電視法、自訂的電視新聞自律規範也應盡審查義務，但民視未盡審查義務就播出節目也屬過失侵權行為。

周玉蔻律師則表示，周玉蔻今因故未能親自出庭，雖她身為媒體人有保護消息來源的責任，但本案已進入訴訟程序，周玉蔻下次庭期將親自出庭說明；另周玉蔻的言論屬於意見表達，且趙少康當時已表態參選2024年總統大選，而總統擬參選人是如何對待親生兒子，屬於可受公評之事。

民視律師主張，辣新聞節目為預錄節目，但周玉蔻的言論並非公司預先安排的，雖公司仍有一定言論審查義務，但僅限廣電法規範的內容，其餘尊重主持人和來賓的發言。法官庭末諭知4月18日再開庭。

趙少康 家暴 臉書

上一則

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」情人節連發文戰酸民

下一則

台版ChatGPT 拚年底亮相

延伸閱讀

趙少康點名這2人留任是「鬥雞內閣」：聞不到溫暖味道

趙少康點名這2人留任是「鬥雞內閣」：聞不到溫暖味道
傳麥卡錫將訪台 趙少康：不能玩完就跑

傳麥卡錫將訪台 趙少康：不能玩完就跑
出境PCR不採唾篩 趙少康：到底要圖利誰？

出境PCR不採唾篩 趙少康：到底要圖利誰？
陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗