新聞評論／防疫預算1魚5吃 蔡政府共搬走1.2兆

蔡政府防疫預筫共搬走1.2兆。(本報資料照片)

因去年有5200億元(台幣，下同，約172億美元)的超徵稅款，政府決將其中1400億元還稅於民，每人發放6000元。蔡政府這回看起來夠慷慨了吧？錯！為了發這每人6000元，政府擬訂《疫後特別條例》草案，要將另3000多億超徵挪為己用，發放現金只是它攫取鉅額預算 的擋箭牌。問題在，《疫後特別條例》聲稱是要「強化經濟及社會韌性」，卻連一個具體的政策項目都說不出來；新揆陳建仁只說，各部會正在加緊盤點計畫內容。

這種「先把錢搶到手，再想要怎麼用」的作法，是近年蔡政府的一貫模式；8年的「前瞻建設」如此，3年的「防疫 特別預算」如此，如今「疫後經濟」仍如法炮製。但一個負責的效能政府，絕不是這種風格。像這樣，「邊撒錢、邊畫藍圖」的施政，主政者只是利用資源分配來控制社會，能有什麼遠見與關懷？立法院17日即將討論《疫後特別條例》，民進黨仗著國會絕對多數，必然予取予求。但無論如何，民眾必須看清蔡政府揮霍公帑之不負責任，也要明白這些都是扭曲資源運用、債留子孫的惡政。

只要看這項條例的「疫後」二字，你就可以想見這條例訂得有多勉強。新冠疫情 3年，的確為台灣帶來許多難以想像的衝擊，包括疫苗、藥物、防疫及生命的搶救，包括民眾失業、生活無依、企業營運艱困需要補助。為此，過去3年台灣的防疫特別預算曾經4度追加，累計達8400億元，迄今仍有近千億未用完；政府現在又要用新藉口追加。

最可議的是，《防疫特別條例》表面上為「防疫」而發，但因架構歪斜，實際上真正用於「防疫」的預算僅占17％，不到1500億元。亦即，其餘近7000億均用於紓困及振興，供政府撒幣補貼買票。如今疫情已進入尾聲，蔡政府又以「疫後」為藉口，託詞「強化經濟與社會韌性」，要將3800億元超徵拿去揮霍。這種從「疫前」吃到「疫後」仍不滿足的心態，老百姓看得下去嗎？大家會因為拿到6000元就釋懷嗎？

民眾若回顧一下，台灣防疫特別預算近3年如何累增到8400億元，一定會對蔡政府不知饜足的胃口感到憤怒。2020年2月蔡政府首度提出《防疫特別預算條例》，當時提出的預算僅600億元；到了4月，蔡政府立即要求追加1500億元；到了9月，再追加2100億元。2021年6月，蔡政府第3度追加2600億元的防疫預算；同年12月，第4度追加1600億元。如此4度追加的結果，使得防疫支出總額來到了8400億元。現在，再把《疫後特別條例》的3800億加上去，蔡政府以新冠為名花費的經費即高達1兆2000億元，這個天文數字，是對疫情的「一魚五吃」。

全民應該認識一下，「疫後條例」的全稱是《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，冗長的名稱說明它的內容空洞與不著邊際，缺乏具體目標。這點，從陳建仁聲稱「各部會正在緊鑼盤點計畫內容」，及政院發言人陳宗彥說「條例定案之後，預算細節就會核編」，即可知政府對此沒有任何事先的規劃或構想，全是臨時的紙上撒錢文章。尤其「韌性」2字，是蔡政府近期的愛用詞，也許經濟部長王美花應該公開說明一下「韌性經濟」長什麼樣子？還有政府的補貼如何能增強社會韌性？

從防疫到疫後，蔡政府以疫之名共編了1.2兆的特別預算，扣除真正用於防疫的1500億元，究竟強化了社會和經濟什麼角落？(轉載自聯合報社論)