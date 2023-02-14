考量成本與局勢 日商退出台灣離岸風電案

日商退出海鼎風電計畫。(本報資料照片)

日本東京電力和中部電力合資成立的捷熱（JERA）在台灣投資 多個離岸風電案場，日媒報導，JERA因獲利能力惡化、地緣政治等考量，將出售海鼎（Formosa 3）風場計畫的44%股權；經濟部能源局證實，去年底離岸風電第3階段區塊開發審查時，JERA就告知不會繼續參與海鼎案，已有法商表達接手JERA權益意願。

日商捷熱從海鼎風場中抽手，雖然經濟部和該公司聲明稿表示，並沒有完全撤出台灣，但也只有兩個老案子了，足見台灣離岸風電的「前景」一點也不光明。

台灣離岸風電過去幾年來不斷出現權益轉讓的案例，包括2019年台灣本土上緯新能源出售股權給美商Stonepeak、沃旭2020年釋出彰化大東南風場5成股權、2021年達德因資金缺口將允能風場23%權益賣給法國道達爾石油 集團（TotalEnergies Group）、CIP同一年釋出25%的彰芳暨西島風場股權給泰國Global Power Synergy，北陸能源也在去年宣布賣給馬來西亞Gentari海龍風場的29.4%間接股權。

日經指出，JERA是考量到疫情 影響案場建置進度，成本也大幅高於原先預估，預計要花76億美元、原物料漲了三、四成，造成獲利能力降低；另外，台灣政府的規定，包括國產化、躉購費率等不利於未來獲利，更擔心地緣政治因素影響，JERA有九成海外布局都在台灣，不希望所有雞蛋都放在同一個籃子裡。

但令人擔憂的是，當各界看到風險時，剩下台灣政府還在當「鴕鳥」，不斷大內宣「還有很多外商要投資台灣」；還閉著眼睛不談地緣政治影響、不談躉購制度和整個離岸風電行政契約簽約的規則問題，甚至在JERA表態要抽手，卻沒有確定買主時，還能在履約能力審查過關，這些態度都令人不安。

至於談到區塊開發，專家學者甚至已經懶得評論，私下表示對於外商出走不太意外，且在開發風險更高、獲利能力更低的前景下，未來外商賣股權賺錢後出走的機會愈來愈大。