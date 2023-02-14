電價4月將大漲3成？國民黨要陳建仁說清楚

國民黨立法院黨團13日舉行記者會，請問新任行政院長陳建仁是否4月就會大漲電價？(圖：國民黨團提供)

俄烏戰爭影響全球能源燃料持續上漲，經濟部下月將舉行電價費率審議會，討論4月電價調整方案，傳出預估電價需大漲3成以上。國民黨 立法院黨團昨舉行記者會表示，蔡政府2025非核家園無法達成，能源政策失敗，對是否4月就會大漲電價？請行政院長陳建仁說明該如何解決。

台電去年虧損加今年預估虧損合計5460億元(台幣，下同，約181億美元），且核二將於3月除役，電價費率審議會預計3月下旬開會決定4至9月電價是否調漲，台電昨天表示，去年受到俄烏戰爭影響，國際燃料價格暴漲，不分能源結構與發電占比，各國電業都面臨虧損與調漲電價的壓力，並非因為核電除役造成虧損擴大。

民進黨 團則回擊，國民黨一面說缺電，另一面又擋燃氣、三接、四接等政策，更嗆核二除役要國民黨「去跟侯市長溝通」。

國民黨立委曾銘宗詢問蔡政府，核2廠2號機預計3月14日停機，替代電力大潭8號何時可發電？經濟部網站只寫目標在2023年，不敢標示月份，所以經濟部和台電不敢講清楚，今年4月、5月是否缺電，未來是否時常面臨停電？

國民黨團書記長謝衣鳯指出，台電去年受能源價格波動關係，石油 、天然氣大漲，導致虧損達到2657億元；中油去年虧損總計達到2123億元，未來如果烏俄戰爭不結束，能源價格持續高漲，如何確保台電、中油不會倒閉？又要如何維護能源穩定供應？

民進黨團副幹事長洪申翰受訪時批評，俄烏戰爭帶來全球能源價格的漲幅，國際上幾乎可用「暴漲」形容，這些都是前所未有的狀況，反觀台灣的漲幅幾乎是所有國家裡面最小的，因此政府要在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」裡編列預算，作為油電國營事業公司的補貼。

新北核安監督委員會表示，核電廠除役是中央能源政策的整體規畫，民進黨立院黨團說法混淆視聽並誤導民眾，國家能源與核廢料均為中央權責，應請立委嚴格監督經濟部與台電公司依據國家政策與法規，落實辦理，不要推卸責任給地方政府。

對於電價方案版本，包括「凍漲」、「民生、工業雙漲」、「民生不漲、漲工業」、「漲大用戶」等4種情境，知情人士指出，台電已拿到政府1500億元增資及超徵稅收補助，考量近期物價民怨、明年總統選舉及國際燃料價格走跌，凍漲最不會激起民怨。